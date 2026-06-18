Die Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH, der christliche Betreiber des Stuttgarter Marienhospitals, meldet Insolvenz an. Das Amtsgericht Stuttgart ordnete die vorläufige Eigenverwaltung an. Die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) fordert die Bundesregierung auf, die geplante Finanzreform der Gesetzlichen Krankenversicherung zu stoppen.

Im Stuttgarter Marienhospital werden jährlich bis zu 30.000 Patienten behandelt. Jetzt ist es pleite. 3000 Mitarbeiter des Betreibers bangen um ihre Arbeitsplätze. Dazu gehören neben der bekannten Traditionsklinik zwei weitere Krankenhäuser und eine Therme.

Es ist eine Pleite, die einen Aufschrei auslöst. Der christliche Betreiber, die Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH, meldete beim Amtsgericht Stuttgart Insolvenz an. Das Amtsgericht ordnete die vorläufige Eigenverwaltung an. Das Marienhospital gibt es schon seit 1890.

Es ist sichergestellt, dass wir unsere Patientinnen und Patienten auch weiterhin vollumfänglich an allen Standorten behandeln, sagt Interims-Geschäftsführer Jan Schlenker. Neben dem Marienhospital Stuttgart sind die Vinzenz Klinik, die Vinzenz Therme in Bad Ditzenbach sowie die Luise-von-Marillac-Klinik in Bad Überkingen von der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) gefordert, die geplante Finanzreform der Gesetzlichen Krankenversicherung zu stoppen. Diese Insolvenz ist ein letztes Warnsignal an den Bundestag, die Regelungen des Beitragssatzstabilisierungsgesetzes so nicht zu verabschieden, erklärt BWKG-Vorstand Heiner Scheffold.

Wenn die Bundesregierung nicht sofort gegensteuert, ist die Versorgungssicherheit in vielen Regionen ernsthaft bedroht. Der Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, Achim Brötel, erklärte, dass wenn die Zentralversorgung gezwungen sieht, Insolvenz anzumelden, dann muss dies Konsequenzen haben. Zuallererst müssen die massiven Kürzungen verhindert werden, die der Bundestag in den nächsten Tagen mit dem Beitragssatzstabilisierungsgesetz beschließen will. Angesichts der wirtschaftlich äußerst angespannten Situation sind weitere Insolvenzen von Kliniken zu befürchten.

Auch versorgungsrelevante Häuser könnten betroffen sein. Das gilt bundesweit. Die Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul hatte das Marienhospital 1890 gegründet. Das katholische Krankenhaus ist seit 1983 ein Zentrum für Schwerbrandverletzte.

Unter anderem wurde dort auch ein Brandopfer der Feuer-Katastrophe von Crans-Montana (Schweiz) behandelt. Die Klinik verfügt über etwa 760 Betten. Rund 2000 Mitarbeiter behandeln die etwa 30.000 Patienten pro Jahr





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