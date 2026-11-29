Zehn Jahre alte Strandfotos von Margot Robbie tauchen wieder auf. Ihr Bikini sorgt im Netz für Begeisterung und Kritik.

bringt das Netz wieder zum Staunen, und zwar mit Bildern, die schon ein ganzes Jahrzehnt alt sind. In den sozialen Medien machen aktuellDamals gönnte sich die Australierin eine sonnige Auszeit auf Hawaii und wurde dabei am Strand fotografiert.einen knappen Triangelbikini in Koralle.

Er ist mit roten, weißen und blauen geometrischen Mustern verziert. Statt eines aufwendigen Stylings zeigt sich der Hollywoodstar ganz natürlich:Bei dem Zweiteiler soll es sich um das Modell Kiini Luna mit passendem Ober- und Unterteil handeln. Auf einem der Fotos hebt Margot die Hände an den Kopf und genießt sichtlich die Sonne. Andere Bilder zeigen sie bestens gelaunt am Strand, während die Paparazzi fleißig auf den Auslöser drücken.

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Eine aktuelle Bildunterschrift zu den Aufnahmen griff das Thema nun provokant auf: Die Meinungen der Internetnutzer gehen dabei auseinander. Einige hinterließen kritische Kommentare über die Figur der Schauspielerin. Der Großteil der Reaktionen fällt jedoch positiv aus und die Fans überschüttenmit Komplimenten.