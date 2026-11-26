Fernando Alonso lässt den Medientag vor dem Formel-1-Rennen in Katar aus, da er sich laut Aston Martin von einem voralen Infekt erholen muss

Fernando Alonso lässt den Medientag vor dem Formel-1-Rennen in Katar aus, da er sich laut Aston Martin von einem voralen Infekt erholen musswird den vorletzten Medientag der Formel-1-Saison 2026 verpassen.

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister lässt sich vom Donnerstag vor dem Rennen auf dem Lusail International Circuit in Katar entschuldigen, da er sich laut seinem Aston-Martin-Team von einem"viralen Infekt" erholt. Offiziell ruht sich der Spanier damit aus, um für den Fahrbetrieb ab Freitag wieder fit zu sein. In einem Statement seines Rennstalls heißt es:"Fernando wird den heutigen Medientag verpassen, da er sich weiterhin von einem viralen Infekt erholt, den er sich gegen Ende des GP-Wochenendes in Las Vegas zugezogen hat.

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" "Er befindet sich auf dem Weg der Besserung, und seine Rückkehr ins Fahrerlager ist für Freitag geplant. " Alonso hatte das Rennen in Las Vegas wegen eines - wie er es beschrieb - Motorenproblems in der Schlussphase des Spektakels in Nevada, wobei der von Honda angetriebene Aston Martin angesichts der leistungshungrigen Charakteristik des Stadtkurses auf dem Strip eines seiner schwierigsten Wochenenden der Saison erlebte.