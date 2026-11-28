Fabio Cannavaro offenbart Interesse an Virgil van Dijk für die Serie A. Der Liverpool-Star blickt gelassen auf sein Vertragsende und seine Karriereplanung.

Virgil van Dijk hat sich in Liverpool zu einer absoluten Institution entwickelt und gilt als eine der herausragenden defensive Kräfte der modernen Fußballgeschichte. Der niederländische Kapitän führt das Team der Red Devils auf dem Platz an und hat seine Spuren in der Premier League tief eingegraben. Dennoch rückt das Ende seiner Ära bei den Reds näher, da sein aktueller Vertrag im kommenden Sommer ausläuft.

Cannavaro offenbart Interesse an Serie A Transfer

Fabio Cannavaro, der Weltmeister von 2006 und ehemalige Top-Abwehrspieler, hat in einem Interview mit der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport ein potenzielles Kapitel in der Karriere von Virgil van Dijk angedeutet. Cannavaro verriet, dass er im Gespräch mit dem Liverpool-Star stand und dieser ihm erklärte, dass er sich sehr für eine Zeit in der italienischen Serie A interessiert. Diese Offenbarung deutet darauf hin, dass die englische Premier League möglicherweise nicht der letzte Halt für den 35-jährigen Innenverteidiger sein wird.

Also read Es gibt nur 18 Folgen, die Serie läuft auf Netflix und ist ein richtiger Fantasy-Geheimtipp

Obwohl Fabio Cannavaro seine aktive Laufbahn ausschließlich bei den rivalisierenden Mailänder Vereinen Inter Mailand und Juventus Turin verbrachte, favorisiert er im Falle eines Wechsels für Van Dijk den AC Mailand. Der 53-jährige Italiener betonte, dass es eine großartige Vision wäre, den niederländischen Abwehrchef in der Roster der Rossoneri zu sehen. Cannavaro hob dabei die einzigartige Kombination aus physischer Stärke und unglaublicher Schnelligkeit hervor, die Van Dijk in den letzten Jahren gezeigt hat.

Virgil van Dijk plant gelassen ins nächste Kapitel

Virgil van Dijk selbst hat sich in den letzten Tagen klar zu seiner ungewissen Zukunft geäußert. Gegenüber Sky Sports UK erklärte der 100-fache niederländische Nationalspieler, dass Spekulationen über seine nächsten Schritte derzeit nicht fundiert seien. Er wies darauf hin, dass er selbst im Moment keine konkreten Pläne für die kommende Saison hat und es falsch wäre, wenn jemand behauptete, er wisse genau, was er nächsten Sommer tun wird.

Advertisement

Advertisement

Der Fokus des Abwehrstars liegt derzeit ganz auf seiner körperlichen Verfassung und seinem allgemeinen Wohlbefinden. Van Dijk betonte, dass er auf seinen Körper achte und der Überzeugung ist, noch viele weitere Jahre auf hohem Niveau Fußball spielen zu können. Diese innere Gewissheit hilft ihm dabei, die Unsicherheit bezüglich seines Vertragsstatus gelassen zu betrachten und nicht als Belastung zu empfinden.

Historie und Erfolge in Liverpool prägen Karriere

Die Karriere von Virgil van Dijk in England nahm ihren Lauf, als er Anfang 2018 für eine Rekordablösesumme von 84 Millionen Euro von Southampton zu Liverpool wechselte. In den Jahren nach diesem Transfer entwickelte er sich zu einem weltklasse Innenverteidiger und trug maßgeblich zum Erfolg der Mannschaft bei. Seine individuelle Leistung wurde 2019 mit der Auszeichnung zum Europas Fußballer des Jahres gewürdigt.

Neben der Wahl zum besten Spieler Europas verpasste Van Dijk im selben Jahr die Trophäe des Ballon d'Or nur knapp. Seine Leadership-Qualitäten wurden 2023 offiziell anerkannt, als er das Amt des Kapitäns bei Liverpool übernahm. Unter seiner Führung feierte das Team zwei Jahre später den Gewinn der Premier League. Zudem steht die Teilnahme an der Champions League und der Gewinn dieses prestigeträchtigen Turniers in der Bilanz des niederländischen Defensivtalents.

Mögliche nächste Stationen und offene Fragen

Die Äußerungen von Fabio Cannavaro und die eigenen Statements von Virgil van Dijk zeichnen ein Bild einer Karriere, die sich in einem entscheidenden Übergang befindet. Während Liverpool und die Premier League den Spieler an ihrem Seitenrand haben, könnten die Serie A und italienische Großklubs wie der AC Mailand die nächste Herausforderung darstellen. Die spezifischen Verhandlungen und finalen Entscheidungen werden in den kommenden Monaten folgen, während der Spieler sich weiterhin auf seine Leistung konzentriert.

Advertisement

Advertisement

Die Verbindung zwischen der italienischen Liga und dem englischen Star scheint durch die direkten Kontakte von Cannavaro geknüpft zu sein. Dass Van Dijk selbst eine Affinität zu Italien hegt, war in der Vergangenheit bereits ein Thema, das in den Medien diskutiert wurde. Die Kombination aus Erfahrung, physischer Fitness und dem Wunsch nach einer neuen sportlichen Herausforderung könnte den Weg für einen Transfer ins Herz Europas ebnen.