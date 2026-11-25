Ängste, Scham und die schmerzhaftesten Erinnerungen loslassen - dafür soll ein Feuerritual sorgen.

Beim ersten Sundowner in der Traumvilla in Mexiko wird es direkt sehr intim für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „ Virgin Island - Unberührt im Paradies”.

Es geht um Scham, Ängste, aber auch die Hoffnung auf Veränderung. In einem Feuerritual sollen die „Virgins” ihre negativen Erinnerungen mit den anderen teilen und einen persönlichen Gegenstand ins Feuer werfen. Warum Lars ein Erotik-Magazin verbrennt, seht ihr im Video.

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„Virgin Island – Unberührt im Paradies“ direkt am ersten Abend miteinander teilen sollen. In einem Feuerritual sollen sie sich von diesen Altlasten aus ihrem bisherigen Leben befreien. Dafür sollten alle „Virgins” einen Gegenstand von zuhause mitbringen, der symbolisch für Erinnerungen aus ihrem Leben steht und sie belastet. Wozu dienen die bevorzugten Quellen bei Google?

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” Das wolle er in seiner Zeit bei „Virgin Island” unbedingt ablegen, um auch in den Pool der Villa springen zu können. Er wirft den Pullover ebenfalls in die Flammen.

„Virgin Island – Unberührt im Paradies“ startet am 25. November auf RTL+. Insgesamt gibt es sieben Folgen, immer mittwochs ab 0 Uhr. Am Ende haben sich René, Mary, Michelle, Natalie, Laura, Fiona, Levin, Markus, Lars und Henrik ihren ganz eigenen Ängsten gestellt.

Ihren Qualen im Feuer ein Ende setzen, Scham, Komplexe, Erinnerungen an Mobbing und Herabsetzung vergessen - darauf hoffen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Beim Feuerritual zeigen die „Virgins”, das sie offen für Veränderungen und bereit für einen Neustart sind. Ganz schön mutig!