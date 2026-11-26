RTL+ startet am 25. November Virgin Island. Zehn unerfahrene Kandidaten lernen in Mexiko Intimität kennen. Experten begleiten den Prozess sensibel.

Am Mittwoch, den 25. November, hat die neue Reality-TV-Produktion Virgin Island - Unberührt im Paradies ihren Premiere-Einsatz bei dem Streaming-Dienst RTL+. Das Format wirft einen einzigartigen Blick auf zehn zwischen 21 und 36 Jahre alte Teilnehmer, die gemeinsam eine Villa in Mexiko beziehen. Die verbindende Eigenschaft dieser Gruppe ist, dass sie noch keine sexuellen Erfahrungen gesammelt haben. Dazu gehört auch Natalie aus Göttingen, die mit 28 Jahren bis dato sogar noch nie geküsst wurde.

Expertenteam begleitet erste sexuelle Erfahrungen

Das Kernkonzept der Show beruht auf der intensiven Betreuung durch sieben spezialisierte Experten. Zu diesem Team zählen unter anderem die Sexarbeiterin Patricia Macamo, die Sexualtherapeutin Antonia Faust, die Sexualpädagogin Lenia Soley sowie die weiteren Fachkräfte Ben Russel, Julia Gieler, Stella Sieger und Ben Nordmann. Diese Experten sollen die Kandidaten dabei anleiten, ihre persönlichen Grenzen zu überwinden und neue Vertrautheit zu gewinnen.

Also read 'Was macht RTL denn jetzt?': Markus Küttner über 'Virgin Island'

Der Sender betont ausdrücklich, dass Sex kein festes Ziel oder eine vorab zugewiesene Aufgabe innerhalb des Formats darstellt. Es gibt keine Pflicht zur Enthüllung der Jungfräulichkeit und keine Anforderung, dass die Teilnehmer am Ende der Sendung zwingend sexuelle Erlebnisse haben müssen. Die Entscheidung über jede einzelne Übung und jede körperliche Interaktion liegt ausschließlich bei den beteiligten Kandidaten selbst.

Unterschiedliche biografische Hintergründe der Kandidaten

Hinter der gemeinsamen Unerschlossenheit verbergen sich sehr unterschiedliche persönliche Geschichten und psychologische Hürden. So gab es für Mary, 21 Jahre alt, seit ihrem neunten Lebensjahr keinen Aufenthalt mehr im Schwimmbad, ausgelöst durch kindliche Beleidigungen wegen ihres Gewichts. Der Spiegelkontakt fällt ihr daher nach wie vor schwer.

Advertisement

Advertisement

Markus, 36 Jahre alt, erhielt im Jahr 2023 offiziell die Diagnose Autismus. Er leidet unter ausgeprägten Versagensängsten und zog bereits einen Urologen wegen möglicher sexueller Unterstützung hinzu. Zudem äußert er Vorlieben für dunkelhaarige Frauen und junge, männlich aussehende Partner, was seinen Lebensalltag oft mit dem Gefühl prägt, in Beruf und Privatleben auf Ablehnung zu stoßen.

Lars, 29 Jahre alt, trägt die Narben von Mobbing-Erfahrungen aus der Schulzeit. Er empfindet sich lange Zeit als nicht männlich genug, da Themen wie Fußball oder Technik wenig Interesse an ihm finden. Unter schwulen Männern nimmt er zudem eine hohe Oberflächlichkeit wahr, was soziale Bindungen erschwert. Ähnliche Schwierigkeiten kennt René, 30 Jahre alt, der angibt, von Menschen regelmäßig ausgenutzt worden zu sein.

Intimität im Fokus der Öffentlichkeit und Casting-Verfahren

Die Teilnehmer der Sendung wie die 29-jährige Laura, der 30-jährige Henrik, die 22-jährige Michelle, der 23-jährige Levin, der 29-jährige Lars, der 27-jährige Fiona und der 36-jährige Markus wagen sich in diese öffentliche Blöße. Der Hauptgrund für die Teilnahme an Virgin Island liegt bei allen darin, körperliche Unsicherheiten zu überwinden und selbstbewusster im Umgang mit Liebe und Sexualität zu werden.

Um die Kandidaten vor möglicher Ausbeutung zu schützen, durchliefen alle Bewerber ein sorgfältiges Casting-Verfahren. Eine erfahrene Psychologin begleitete diesen Prozess durch ausführliche Interviews und persönliche Gespräche. Dabei wurde Transparenz über den Aufbau des Formats geschaffen. Ein sogenannter medizinischer Jungfräulichkeitstest wurde im Rahmen der Vorauswahl jedoch nicht durchgeführt.

Advertisement

Advertisement

Dreharbeiten und Umgang mit sensiblen Filmsequenzen

Obwohl bei den Dreharbeiten nahezu alles gefilmt wird, garantiert der Sender einen sensiblen Umgang mit dem Rohmaterial. Sowohl während der Aufnahme als auch im nachfolgenden Schnittprozess wurden spezifische Richtlinien zur Dämpfung expliziter Bilder etabliert. Körperliche und intime Situationen dienen der Geschichte der Teilnehmer, sind aber nicht zweckfrei oder zu reizerweckenden Hauptzielen geworden.

Jeder einzelne Kandidat behält jederzeit das Recht, seine Zustimmung zu einer Situation zurückzuziehen und diese vorzeitig zu beenden. Kritiker fragen dennoch, ob die zehn jungen Erwachsenen die volle Tragweite einschätzen können, sich einem Millionenpublikum auf ihrer intimsten und verletzlichsten Ebene zu zeigen. Wer sich nicht öffnet, riskiert womöglich, von Zuschauern als unwillig zu Fortschritt wahrgenommen zu werden.

Seit dem Starttermin am 25. November können sich die Zuschauer von RTL+ ein eigenes Bild von dem Zusammenspiel zwischen persönlicher Entwicklung und kommerzieller Reality-Unterhaltung machen. Die Balance zwischen pädagogischem Anspruch und der Inszenierung von Intimität bleibt damit ein zentrales Diskussionsthema der neuen Staffel.