Virtua Fighter Crossroads: Sega gibt Release-Datum für 2027 bekannt

Sega kündigt den Release von Virtua Fighter Crossroads für 2027 an. Der neue Teil der Serie soll die taktische Tiefe durch intelligente Tutorials zugänglicher machen. Der Singleplayer-Karrieremodus wird ein Highlight des Spiels sein.

Sega gibt bekannt, dass Virtua Fighter Crossroads 2027 erscheinen wird. Der neue Teil der beliebten 3D-Prügelspiel -Serie soll die taktische Tiefe durch intelligente Tutorials für Neulinge zugänglicher machen.

Der Singleplayer-Karrieremodus wird ein Highlight des Spiels sein. Der Trailer zeigt erste Einblicke in die neue Spielwelt. Die Entwicklung und Finanzierung von Sega werden durch die Verarbeitung von personenbezogenen Daten und Identifikationsmerkmalen unterstützt. Diese Daten werden zur Anzeige und Optimierung von personalisierter Werbung verwendet.

Die Verarbeitung kann auch außerhalb der EU oder des europäischen Wirtschaftsraums erfolgen, wobei die Daten in diesen Fällen gemäß Art. 45 ff. DSGVO geschützt werden





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Virtua Fighter Crossroads Sega 2027 3D-Prügelspiel Singleplayer-Karrieremodus

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