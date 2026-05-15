Virtual Hauptversammlung of Heidelberg Pharma AG

The board of Heidelberg Pharma AG has decided to hold the annual general meeting as a virtual event, excluding the presence of the company's designated representatives. The virtual event will be broadcast live on the company's website and accessible through the virtual meeting platform. The virtual platform will allow shareholders to participate in the meeting, exercise their voting rights, delegate their voting powers, submit questions, proposals, and statements, and exercise their right to information and appeal decisions. The virtual platform will also provide live streaming of the entire meeting in high-definition video and audio.

Die Satzungsänderungen werden mit Eintragung in das Handelsregister wirksam. Die Einladung zur virtuellen Hauptversammlung, die Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung und weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind ab der Einberufung der Hauptversammlung auf der Internetseite der Heidelberg Pharma AG unter https://heidelberg-pharma.com/de/hv abrufbar.

Über die Internetseite ist auch das HV-Portal zur virtuellen Hauptversammlung erreichbar, das für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre oder deren Bevollmächtigte eine Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachten- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vorsieht und während der Hauptversammlung ermöglicht. Über das HV-Portal können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre oder deren Bevollmächtigte die Hauptversammlung am 23.

Juni 2026 ab 09:00 Uhr MESZ in voller Länge live in Bild und Ton im Wege elektronischer Zuschaltung verfolgen. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 46.784.317,00 ist zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung eingeteilt in 46.784.317 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme, sodass zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 46.784.317 Stimmrechte bestehen.

Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten, Übertragung in Bild und Ton Der Vorstand hat beschlossen, dass die Hauptversammlung gemäß § 15 Abs. 7 der Satzung der Gesellschaft als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten, mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, stattfindet.

Für Aktionäre, die sich ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet haben, bzw. deren Bevollmächtigte wird die gesamte Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung auf der Internetseite der Heidelberg Pharma AG unter https://heidelberg-pharma.com/de/hv über das HV-Portal übertragen. Den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären werden anstelle der herkömmlichen Eintrittskarte mit dem HV-Ticket individuelle Zugangsdaten (Zugangskennung und Passwort) zum HV-Portal zugeschickt, mit denen die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigte das auf der Internetseite der Heidelberg Pharma AG unter https://heidelberg-pharma.com/de/hv zugängliche HV-Portal nutzen können.

Passwortgeschütztes HV-Portal zur Hauptversammlung Auf der Internetseite der Heidelberg Pharma AG unter https://heidelberg-pharma.com/de/hv steht ab dem 2. Juni 2026 ein HV-Portal zur Verfügung.

Über dieses können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (und ggf. deren Bevollmächtigte) unter anderem gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren die Hauptversammlung in Bild und Ton verfolgen, ihr Stimmrecht ausüben, Vollmachten erteilen, Fragen, Anträge und Wahlvorschläge stellen, ihr Auskunftsrecht nach § 131 AktG wahrnehmen, Stellungnahmen nach § 130a Abs. 1 bis Abs. 4 AktG einreichen, von ihrem Rederecht Gebrauch machen oder Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu Protokoll erklären. Um das HV-Portal nutzen zu können, müssen sie sich mit den individuellen Zugangsdaten, die sie nach erfolgter Anmeldung und dem Nachweis des Anteilsbesitzes erhalten, einloggen.

Die individuellen Zugangsdaten für die Nutzung des HV-Portals unter https://heidelberg-pharma.com/de/hv werden nach der fristgerechten Anmeldung einschließlich des Eingangs des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft (siehe dazu nachfolgenden Abschnitt "Voraussetzungen für die Zuschaltung zu der Hauptversammlung und die Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts") übersandt ("HV-Ticket"). Die Nutzung des HV-Portals durch einen Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält.

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und sonstige durch § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen können sich des HV-Portals bedienen





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