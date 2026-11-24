Fachvorträge informierten über Selbstfürsorge, Ernährung und Schlaf. Experten gaben Impulse für einen gesünderen Alltag und betonten die Bedeutung kleiner Veränderungen.

Virtuelle Wälder und Smoothie-Bikes: Ungewöhnliche Erlebnis se auf der Gesundheitsmesse Günzburg Fachvorträge informierten über Selbstfürsorge, Ernährung und Schlaf. Experten gaben Impulse für einen gesünderen Alltag und betonten die Bedeutung kleiner Veränderungen.

Kaum sitzt die VR-Brille richtig auf dem Kopf, zeigt sie einen sonnigen Herbstwald; sanfte Musik ersetzt das Stimmengewirr. Die Brille zeigte bei der Gesundheitsmesse des„Gesundheit ist unser wichtigstes Gut, dem wir oft zu wenig Aufmerksamkeit schenken“, sagte die stellvertretende Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab zur Begrüßung. Oft machten kleine Änderungen den Unterschied. Bewegung lasse sich unkompliziert einbauen, etwa mit dem Fahrrad statt mit dem.

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Eine ausgewogene Ernährung müsse nicht kompliziert sein. Der Alltag sei von Termindruck geprägt, die Erholung komme oft zu kurz.

„Pausen sind kein Zeichen von Schwäche. Und auch ausreichend Schlaf gehört zu einer gesunden Lebensweise. Das ist keine Zeitverschwendung“, betonte Wiesmüller-Schwab. Sie dankte dem Sozialen Dienst des Gesundheitsamts für die Organisation.

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Besucher konnten sich informieren und selbst aktiv werden: Am Stand der HUK-Coburg traten sie in die Pedale, damit ein auf einem Fahrrad installierter Mixer Smoothies zubereitete. Bei der AOK konnten sie per VR-Brille in eine entspannende virtuelle Realität eintauchen. Fachvorträge ergänzten die Messe: Andrea Länger behandelte Selbstfürsorge und Stressreduktion, Apotheker Mateusz Janek Ernährungstrends, Dr. Volker Heilmann gesunden Lebensstil und Polina Kashapova gesunden Schlaf. Canan Nagl zeigte Übungen für den Alltag.

Alena Allgäuer vom Freiwilligenzentrum Stellwerk sprach über die positiven Folgen ehrenamtlichen Engagements für die Gesundheit.

„Das Thema Gesundheit betrifft uns alle. Egal, ob jung oder Alt“, sagte Sabrina Weißenberger vom Sozialen Dienst. Wer die Messe verpasst hat, kann sich beim Gesundheitsamt beraten lassen: Das Team der Sozialen Beratung im Öffentlichen Gesundheitsdienst ist unter 08221 957-20 oder sozialberatung@landkreis-guenzburg.de erreichbar.