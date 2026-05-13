Virusverdacht auf Kreuzfahrtschiff Ambition: Über 1200 Passagiere in Bordeaux festgehalten

Auf dem Kreuzfahrtschiff Ambition, das bis 2022 als AIDAmira im deutschen Dienst stand, wurden mehrere Passagiere mit Krankheitssymptomen gemeldet. Nach dem Tod einer Passagierin und dem Verdacht eines Virusausbruchs wurden die 1233 Passagiere und 514 Crewmitglieder in Bordeaux festgehalten. Die Gesundheitsbehörden führen weitere Untersuchungen durch, um mögliche Ursachen wie verdorbene Lebensmittel oder virale Infektionen zu klären. Ein paralleler Vorfall mit drei Todesopfern auf einem anderen Kreuzfahrtschiff wurde ebenfalls bekannt.

Nach dem Tod einer Passagierin und dem Verdacht eines Virusausbruch s sitzen mehr als 1200 Kreuzfahrer auf dem Schiff Ambition fest. Das Schiff war bis vor vier Jahren als AIDAmira unterwegs.

Ein Toter, mehrere Erkrankte: Nach einem mutmaßlichen Virusausbruch sitzen mehr als 1200 Passagiere auf einem Kreuzfahrtschiff in Frankreich fest. Die Ambition von der Reederei Ambassador Cruise Line hatte am Dienstagabend in der französischen Hafenstadt Bordeaux angelegt. Laut Medienberichten sollen etwa 50 der 1233 zumeist irischen oder britischen Passagiere Krankheitssymptome gezeigt haben. Nach ersten Untersuchungen sind die Erkrankten nicht mit Noroviren infiziert, die sehr ansteckend sind und Durchfall und Erbrechen auslösen.

Es würden jedoch noch weitere Untersuchungen gemacht, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Möglicherweise habe es ein Problem mit verdorbenen Lebensmitteln gegeben. Das Schiff, welches von 2019 bis 2022 für die deutsche Marke AIDA Cruises unter dem Namen AIDAmira in See gestochen war, machte Zwischenstopps in Belfast, Liverpool und Brest. Seit Dienstag liegt das Schiff in Bordeaux vor Anker, von wo aus es nach Spanien weiterfahren soll.

Neben den Passagieren sind 514 Crewmitglieder an Bord. In einem anderen Vorfall, der in der gleichen Woche bekannt wurde, kam es auf einem anderen Kreuzfahrtschiff zu einem Virusausbruch, bei dem drei Passagiere starben, darunter eine Deutsche. Bei zwei von ihnen wurde das Virus nachgewiesen, bei dem dritten Todesopfer gilt eine Hantavirus-Infektion nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als wahrscheinlich





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