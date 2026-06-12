Visa-Problem: Ivorische Fans dürfen nicht zur WM in den USA reisen

Der Fanclub der Elfenbeinküste kritisiert die US‑Einreisepolitik, nachdem zahlreiche Unterstützer keine Visa erhalten haben. Der Fall reiht sich in eine Serie von Visa‑Komplikationen für internationale Fußballakteure ein.

Die Einreisebestimmungen der Vereinigten Staaten sorgen erneut für intensive Debatten, diesmal im Zusammenhang mit den Unterstützern der ivorischen Fußballnationalmannschaft. Laut Angaben des offiziellen Fanclubs, dem National Committee of Elephants Supporters (CNSE), wurden zahlreiche Anhänger der Elfenbeinküste bei der Beantragung von US- Visa abgelehnt, sodass sie ihre Nationalmannschaft nicht vor Ort anfeuern können.

Präsident des CNSE, Julien Kouadio Adonis, äußerte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP seine Enttäuschung: Die US-Regierung habe ausdrücklich signalisiert, dass sie keine Fans aus bestimmten Ländern, darunter die Elfenbeinküste, auf ihrem Territorium sehen wolle. Im Frühjahr hatte die Fanvereinigung noch große Hoffnungen gehegt, mit einer Delegation von rund 500 Personen zur bevorstehenden Weltmeisterschaft anzureisen, um die "Elefanten" lautstark zu unterstützen. Diese Pläne sind nun jedoch gescheitert.

Nur wenige Funktionäre des CNSE erhielten tatsächlich Einreisegenehmigungen und sollen während des Turniers für die in den USA lebenden ivorischen Fans vor Ort sorgen. Kouadio betonte: Die USA haben klar zum Ausdruck gebracht, dass sie unsere Unterstützer nicht im Land haben wollen. Der Vorfall reiht sich in eine Reihe von Visa‑ und Einreiseproblemen ein, die bereits seit Monaten die Fußballwelt beschäftigen.

So wurde der somalische Schiedsrichter Omar Artan trotz gültigem Visum nach seiner Ankunft nicht im Land behalten, während die Nationalmannschaften des Iran und Südafrikas monatelang auf die Ausstellung ihrer Visa warten mussten. Auch der Schweizer Nationalspieler Breel Embolo erhielt seine Einreisegenehmigung erst sehr kurzfristig, was seine Vorbereitungen erschwerte. Zuletzt berichteten schottische Fans ebenfalls über Schwierigkeiten bei der Anreise zur WM.

Für die Elfenbeinküste kommt das Verfahren zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt, da das Team in der Vorrunde gegen die deutsche Nationalmannschaft antreten wird. Zwei der drei Gruppenspiele der Ivorer finden in Philadelphia statt, wo sie zunächst auf Ecuador und anschließend auf Curaçao treffen. Das Aufeinandertreffen mit dem DFB-Team ist für den 20. Juni in Toronto angesetzt.

Die anhaltenden Visaprobleme werfen Fragen nach der Fairness und Transparenz der US‑Einwanderungspolitik im Kontext internationaler Großereignisse auf und verstärken die Besorgnis, dass nicht‑amerikanische Fans künftig von der Teilnahme an wichtigen Sportveranstaltungen ausgeschlossen werden könnten





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