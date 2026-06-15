Vision Zero Summit: Experten fordern radikalen Wandel in der Krebsmedizin

Beim siebten Vision Zero Summit in Berlin diskutierten führende Köpfe aus Medizin, Forschung und Politik, wie die Zahl vermeidbarer Krebstodesfälle auf null gesenkt werden kann. Innovationen wie personalisierte Therapien und KI bieten neue Hoffnung, doch der Fokus muss verstärkt auf Prävention und Früherkennung liegen.

Auf dem siebten " Vision Zero "-Summit im Berliner Axel-Springer-Hochhaus kamen führende Experten aus Krebsmedizin , Forschung, Politik und Wirtschaft zusammen, um Strategien für die drastische Reduzierung vermeidbarer Krebstodesfälle zu diskutieren.

Jedes Jahr überleben in Deutschland zehntausende Menschen mehr den Krebs als noch vor zwei Jahrzehnten. Allein bei Darmkrebs könnten jährlich 7000 Lebensjahre gerettet werden, wenn präventive Maßnahmen und Früherkennung konsequent umgesetzt würden. Das Ziel der Mediziner ist radikal: Die Zahl der vermeidbaren Krebstoten auf null zu senken. Prof. Christof von Kalle, einer der führenden Onkologen, betonte, dass "Vision Zero" nicht die Illusion einer Welt ohne Krebs bedeute, sondern dass vermeidbare Todesfälle nicht länger als statistische Normalität hingenommen werden dürfen.

Er verglich den Ansatz mit der erfolgreichen Reduzierung von Verkehrstoten, bei der ganze Systeme umgestaltet wurden. In der Krebsmedizin beginne die Revolution mit der Forschung zu Prävention und die Digitalisierung sei entscheidend, um Wissen effektiv zu den Patienten zu bringen. Staatssekretär Georg Kippels vom Bundesgesundheitsministerium unterstrich die Dringlichkeit des Themas mit aktuellen Zahlen: 518.000 Neuerkrankungen und rund 230.000 Todesfälle pro Jahr in Deutschland machen Krebs weiterhin zu einer der größten gesundheitlichen Bedrohungen.

Gleichzeitig herrsche jedoch eine "nie dagewesene Dynamik" in der Krebsmedizin durch personalisierte Impfstoffe, zielgerichtete Gentherapien und neuartige Antikörperwirkstoffe. Diese Innovationen böten neue Hoffnung insbesondere für Patienten, bei denen konventionelle Therapien versagen. Kippels betonte, dass die Onkologie gerade "neu vermessen" werde - präziser, schneller und zielgerichteter. Künstliche Intelligenz und Digitalisierung trieben diese Revolution zusätzlich voran.

Einigkeit bestand jedoch darüber, dass Technologie allein nicht ausreicht. Der Schlüssel liege in einem radikalen Umdenken, weg von der reinen Reparaturmedizin, hin zu verstärkter Prävention und Früherkennung. Etwa 40 Prozent der Krebsfälle gelten als vermeidbar, etwa durch einen gesünderen Lebensstil. Prof. Michael Hallek, ein weiterer führender Onkologe, forderte eine engere Zusammenarbeit zwischen Forschung, Wirtschaft und Politik, um Deutschland als Standort für medizinische Innovationen attraktiver zu machen.

Er kritisierte, dass der Weg vom Labor zum Patienten in Deutschland oft zu langsam sei und klinische Forschung durch bürokratische Hürden behindert werde. Seine zentralen Forderungen umfassen eine radikale Entlastung der Forschung, bessere Bedingungen für Investitionen und Start-ups sowie den Aufbau einer funktionierenden Gesundheitsdaten-Infrastruktur, um Datensilos aufzulösen. Nur so könne die Vision Zero Wirklichkeit werden.

Der diesjährige "Vision Zero"-Award, unterstützt von t-online und mit 10.000 Euro dotiert, wurde an die "Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung (ÄGGF)" für ihr Projekt "Prävention beginnt in der Schule" verliehen. Das Projekt setzt sich für die Aufklärung über Humane Papillomviren (HPV) und deren Rolle bei der Entstehung von Krebsarten wie Gebärmutterhalskrebs ein. Die Laudatio hielt Prof. Stefan Fröhling, der betonte, dass Prävention verständlich, vertrauenswürdig und chancengerecht umgesetzt werden müsse, um Menschen tatsächlich zu erreichen





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