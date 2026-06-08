Vision Zero Summit: Krebsmediziner fordern radikale Wende in der Krebsbekämpfung

Beim Vision Zero Summit in Berlin diskutieren Top-Experten über Strategien, vermeidbare Krebstodesfälle auf null zu reduzieren. Prävention, Früherkennung und personalisierte Therapien stehen im Fokus.

Beim zweitägigen Vision Zero Summit kommen mehr als 100 führende Krebs mediziner, Forscher, Politiker und Vertreter der forschenden Industrie im Berliner Axel-Springer-Hochhaus zusammen, um die drängendsten Fragen der Krebs bekämpfung zu diskutieren.

Die gemeinnützige Initiative Vision Zero hat sich zum Ziel gesetzt, vermeidbare krebsbedingte Todesfälle auf null zu reduzieren. Angesichts von jährlich über 500.000 Krebsneudiagnosen und 250.000 Todesfällen allein in Deutschland ein ambitioniertes, aber notwendiges Vorhaben. Geschäftsführer Dr. Georg Ralle vergleicht die Zahl der Todesfälle mit der Einwohnerzahl Freiburgs: Jedes Jahr stirbt einmal Freiburg. Diese alarmierenden Zahlen zeigen den dringenden Handlungsbedarf, den die Experten nicht länger hinnehmen wollen.

Wir müssen endlich dem Krebs die Rote Karte zeigen, fordert Ralle. Die Teilnehmer des Gipfels diskutieren konkrete Maßnahmen, um die Krebssterblichkeit drastisch zu senken. Dazu gehören verbesserte Präventionsprogramme, die auf die Vermeidung von Risikofaktoren wie Rauchen, Übergewicht und UV-Strahlung abzielen. Auch die Früherkennung spielt eine zentrale Rolle: Durch moderne bildgebende Verfahren und Biomarker-Tests könnten Tumore in einem frühen, noch heilbaren Stadium entdeckt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem schnelleren Zugang zu innovativen Therapien, insbesondere personalisierten Medikamenten und Immuntherapien, die auf die individuellen genetischen Profile der Patienten zugeschnitten sind. Die Versorgung muss sich stärker am einzelnen Patienten orientieren, betont Ralle. Denn die Diagnose Krebs sei in vielerlei Hinsicht eine Katastrophe, zunächst für die Betroffenen und ihre Familien, die Ängste und Sorgen bewältigen müssen. Der Summit versteht sich daher nicht nur als wissenschaftlicher Kongress, sondern bezieht auch Patienten aktiv in die Diskussionen ein.

Betroffene wissen am besten, was getan werden muss, um ihr Leben mit der Krankheit zu meistern, sagt Ralle. Neben den humanitären Aspekten beleuchtet der Gipfel auch die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen der steigenden Krebszahlen. Durch die alternde Bevölkerung nehmen die Krebserkrankungen zu, was das Gesundheitssystem und die Wirtschaft massiv belastet. Das ist schon heute eine Katastrophe für die Wirtschaft und unser Gesundheitssystem, warnt Ralle.

Um den Forschungsstandort Deutschland zu stärken, fordern die Experten einen vereinfachten Zugang zu Patientendaten für klinische Studien. Diese Daten können Leben retten und dazu beitragen, dass Deutschland wieder in der internationalen Spitzenklasse mitspielt. Die Vision Zero Initiative setzt sich dafür ein, dass die Politik die notwendigen Rahmenbedingungen schafft, etwa durch eine bessere Finanzierung der Krebsforschung, den Abbau bürokratischer Hürden bei der Zulassung neuer Therapien und die Förderung von Präventionskampagnen.

Nur durch ein gemeinsames Engagement aller Akteure kann das Ziel erreicht werden, die Zahl der vermeidbaren Krebstodesfälle auf null zu senken. Der Summit endet mit der Verabschiedung eines Maßnahmenkatalogs, der den politischen Entscheidungsträgern übergeben wird. Die Botschaft der Experten ist klar: Es ist Zeit zu handeln, denn jede Minute zählt im Kampf gegen den Krebs





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Krebs Prävention Vision Zero Krebsmedizin Gesundheitspolitik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Wir schaffen das“: CDU-Chef Merz nutzt Merkel-Zitat für seine Zukunfts-VisionCDU-Chef Friedrich Merz zitiert Angela Merkel mit „Wir schaffen das“ und gibt sich optimistisch für Deutschlands Zukunft. Er fordert Geschlossenheit für Reformen in Klimaschutz, Infrastruktur und Armee. Die Regierung steht unter Druck, Wahlen im Osten drohen ein Warnsignal zu werden.

Read more »

Star Wars Zero Company: Das neue Taktik-Rollenspiel hat endlich einen Release-TerminMit Star Wars Zero Company erscheint am 27. August 2026 ein neues rundenbasiertes Taktikspiel von EA und Bit Reactor für PC, PlayStation 5 sowie...

Read more »

Das war Travis Knights Vision für 'Masters of the Universe'Travis Knight bringt Eternia zurück: Der Regisseur will mit 'Masters of the Universe' die Fantasie seiner Kindheit neu entfachen.

Read more »

Software "TagTinker" manipuliert elektronische Preisschilder - Flipper Zero-Gerät und SicherheitslückeDie Software "TagTinker" manipuliert elektronische Preisschilder, indem sie auf frei verfügbarer Software und einem Spezialgerät beruht. Das Gerät, das Flipper Zero, vereint zahlreiche Werkzeuge für Funk- und Infrarotanwendungen in einem Gehäuse. Der Fall zeigt ein Sicherheitsproblem bei den Herstellern und die Notwendigkeit, Systeme besser zu schützen.

Read more »