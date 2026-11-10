Visite: Lungenentzündung im Herbst und Gehirnforschung zur Sättigung

Experten von Visite warnen vor schwerer Lungenentzündung im Herbst und erklären, wie der Hypothalamus Appetit steuert. Mehr zu Risiken und Gehirn-Tipps.

Die Sendung Visite liefert aktuelle Informationen aus Klinik, Praxis und Forschung. Im Fokus stehen zwei wichtige Themen. Erstens warnt die Sendung vor einer Lungenentzündung als Folge eines verschleppten Herbstinfekt s. Zweitens erklärt Neurobiologe Prof. Martin Korte die Steuerung des Essverhaltens durch das Gehirn.

Lungenentzündung bei verschlepptem Infekt

Husten, Fieber und Abgeschlagenheit werden im Herbst oft als harmlose Erkältung abgetan. Doch aus einem verschleppten Infekt kann sich eine Lungenentzündung entwickeln. Besonders gefährlich wird es, wenn auch das Rippenfell betroffen ist. Stechende Schmerzen beim Atmen und zunehmende Atemnot können auf eine Rippenfellentzündung hinweisen.

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In Visite erklären Expertinnen und Experten, wer ein besonders hohes Risiko hat. Sie nennen Warnsignale, die ernst genommen werden sollten. Außerdem wird dargestellt, wann ärztliche Hilfe nötig ist. Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren, welche Therapien helfen. Sie lernen, was man bei einem Infekt selbst tun kann, um Komplikationen vorzubeugen.

Gehirn steuert Hunger und Sättigung

Warum greifen wir zum Schokoriegel, obwohl wir gerade erst gegessen haben? Warum scheinen manche Menschen das Gefühl ich bin satt gar nicht mehr zu kennen? Die Antwort liegt nicht im Magen. Sie liegt im Kopf. Denn Hunger, Appetit und Sättigung werden vor allem im Gehirn gesteuert.

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Dies geschieht in der Schaltzentrale Hypothalamus. Neurobiologe Prof. Martin Korte erklärt, was beim Hungergefühl im Gehirn passiert. Er zeigt, warum emotionales Essen so mächtig ist. Er erläutert auch die Rolle der modernen Abnehm-Pille und der Abnehmspritze fürs Gehirn.

Einfache Tipps für die Programmierung des Gehirns

Vor allem aber zeigt er, wie jeder von uns sein Gehirn mit einfachen Tipps neu programmieren kann. Warum eine Möhre oder ein Salat vor der Mahlzeit Wunder wirken. Warum gründliches Kauen so wichtig ist. Und warum Gemüse, Gemüse, Gemüse und bunt, bunt, bunt mehr bringt.