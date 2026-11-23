Vitalie Becker glänzte gegen Stuttgart. Trainer Miron Muslic feiert ihn als einen der besten Außenverteidiger Deutschlands. Das wirft Fragen zu Robin Gosens auf.

Vitalie Becker lieferte beim Spiel von Schalke 04 gegen VfB Stuttgart eine überragende Leistung als Linksverteidiger in der Startelf ab. Der 21-jährige Abwehrspieler hatte die Position besetzt, weil Robin Gosens angeschlagen war und die gesamten 90 Minuten auf der Bank verbrachte. Becker dominierte die Partie auf seiner Position nahezu vollständig und schreckte auch vor starken Gegnern nicht zurück. Seine intensive Spielweise und seine Aggressivität prägten das Spielgeschehen entscheidend.

Becker besiegt Leweling in Zweikämpfen

Vitalie Becker ging in jedem Duell gegen den Nationalspieler Jamie Leweling als Sieger hervor. Der 25-jährige Stürmer des VfB Stuttgart wurde von der Verteidigung von Schalke 04 komplett aus dem Spiel genommen. Becker verhinderte zudem zweimal das sichere 0:1 seiner Mannschaft. Zunächst klärte er die Situation fantastisch in höchster Not und rettete dann in letzter Sekunde auf der Torlinie einen potenziellen Treffer. Diese defensive Stabilität war entscheidend für den weiteren Verlauf des Matches.

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Trainer Muslic lobt Leistung extrem

Trainer Miron Muslic zeigte sich nach dem Spiel von der Darstellung seines Schützlings begeistert. Er bezeichnete Vitalie Becker gemeinsam mit Dejan Ljubicic als den besten Schalker auf dem Platz. Muslic hob besonders die Wucht, den Speed und die Geradlinigkeit des 21-Jährigen hervor. Er betonte, dass Becker seine Aufgaben mit hervorragenden Prinzipien verteidigt habe. Für die Trainerfigur war die Performance ein echter Grund zur Freude.

Kompliment erschwert Gosens-Situation

Miron Muslic gab Becker ein Mega-Kompliment, das die weitere Auswahl für die Startelf erschwert. Der 44-jährige Trainer stufte den Abwehrspieler als einen der besten Außenverteidiger in Deutschland ein. Diese Aussage gilt selbst auf dem Boden stehend. Mit dieser öffentlichen Wertschätzung hat sich Muslic selbst ein Problem geschaffen, da er den Spieler nicht einfach wieder auf die Bank verfrachten kann, wie er es in der vergangen Saison häufig tat.

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Robin Gosens muss auf Bank warten

Robin Gosens ist für die Partie gegen den SC Paderborn erneut auf der Ersatzbank geplant. Der Unterschied besteht darin, dass der 32-jährige Ex-Nationalspieler dabei absolut spieltauglich und fit sein wird. Gosens sieht sich selbst als Führungsspieler und erwartet immer die Startelf, sofern er gesund ist. Es ist unklar, ob er die bittere Kröte des Bankplatzes ohne Murren schlucken wird, da er für seine offenen Worte und seine klare Kante bekannt ist.

Becker fordert Einsatz durch Leistung

Vitalie Becker bekräftigte, dass er nur mit seinen Leistungen spreche und gebe alles im Training und in den Spielen. Der ehemalige deutsche U-Nationalspieler hoffe generell, so viele Einsätze wie möglich zu bekommen. In dieser Saison hatte der Aufstiegsheld einen schweren Stand, da Schalke im Sommer Robin Gosens verpflichtet hatte. Trainer Miron Muslic ließ Becker zuvor komplett links liegen und setzte ausschließlich auf den Abwehr-Oldie.