Vitamin D im Sommer: Warum die Sonne oft nicht ausreicht

Viele Menschen nehmen im Sommer automatisch eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung an. Doch Experten warnen: Ein Mangel ist häufiger als gedacht und bleibt oft unbemerkt. Die eigene Hautproduktion hängt von vielen Faktoren ab und reicht nicht immer aus. Eine Überprüfung und gegebenenfalls Supplementierung ist sinnvoll.

Vitamin D , auch bekannt als das Sonnenvitamin , wird im Winter von vielen Menschen supplementiert. Doch auch im Sommer kann eine zusätzliche Zufuhr sinnvoll sein, da ein Mangel weit verbreitet ist und oft unbemerkt bleibt.

Viele Menschen glauben, dass sie durch häufigen Aufenthalt im Freien automatisch ausreichend mit Vitamin D versorgt sind. Doch diese Annahme ist ein häufiger Irrtum. Vitamin D ist ein besonderes Vitamin, weil der Körper es selbst bilden kann, wenn UVB-Strahlen auf die Haut treffen. Es ist entscheidend für starke Knochen und Zähne, beeinflusst die Muskelkraft und spielt eine wichtige Rolle im Stoffwechsel und im Immunsystem.

Bei älteren Personen kann eine gute Versorgung Stürze und Knochenbrüche vorbeugen. In Deutschland weisen etwa 30,2 Prozent der Erwachsenen einen deutlichen Mangel auf, und rund 60 Prozent liegen unter dem empfohlenen Optimalwert, wodurch das präventive Potenzial für die Knochengesundheit nicht voll ausgeschöpft wird. Die normale Ernährung trägt nur geringfügig zur Versorgung bei; Erwachsene decken lediglich zwei bis vier Mikrogramm pro Tag über die Nahrung ab, während die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) 20 Mikrogramm täglich empfiehlt.

Daher muss der Körper den Großteil des Vitamins über die Haut produzieren oder es über Nahrungsergänzungsmittel aufnehmen. Im Sommer gelten fünf bis 25 Minuten Sonnenexposition mehrfach pro Woche als grobe Richtlinie, wobei Gesicht, Hände und Teile von Armen und Beinen unbedeckt sein sollten. In der Praxis verhindern jedoch verschiedene Faktoren eine ausreichende Bildung: Viele verbringen den Großteil des Tages in Innenräumen, UVB-Strahlen dringen nicht durch Fensterglas, und lange Kleidung reduziert die Hautfläche.

Dunklere Hauttypen bilden bei gleicher Sonnenexposition langsamer Vitamin D, und Sonnencreme, obwohl wichtig für den Hautschutz, blockiert ebenfalls UVB-Strahlen. Mit zunehmendem Alter nimmt die Fähigkeit der Haut ab, Vitamin D zu produzieren, und auch Schatten, Bewölkung oder Luftverschmutzung können die Synthese verringern. Kurz gesagt: Sommer allein garantiert keine ausreichende Vitamin-D-Versorgung. Beim Life Summit 2026 betonten Experten wie Dr. Luisa Werner und Ernährungswissenschaftlerin Sophie Chabloz, dass sie selbst regelmäßig supplementieren.

Viele Menschen erreichen auch in der warmen Jahreszeit keine optimalen Werte. Daher ist es ratsam, sich nicht allein auf die Sonne zu verlassen, sondern beim Hausarzt einen Check-up durchführen zu lassen. Dieser kann einen möglichen Mangel feststellen und gegebenenfalls ein geeignetes Supplement empfehlen





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