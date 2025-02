Vitamin D Mangel: Symptome, Ursachen und Prävention

Dieser Artikel beleuchtet die Bedeutung von Vitamin D für die Gesundheit, die Ursachen und Symptome von Vitamin-D-Mangel sowie Tipps zur Prävention und Behandlung.

Vitamin D ist essentiell für unsere Gesundheit , ob für starke Knochen oder ein funktionierendes Immunsystem. In den Wintermonaten kann es jedoch schwierig sein, genügend Vitamin D zu bekommen: Die Sonne zeigt sich seltener, und viele verbringen die meiste Zeit in geschlossenen Räumen. Dies kann dazu führen, dass der Körper nicht ausreichend Vitamin D bilden kann, was oft zu einem Mangel führt.

Aber wie erkenne ich, dass mein Vitamin-D-Spiegel zu niedrig ist? Peter Berlit, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN), sagt: „Wer sich ausgewogen ernährt und regelmäßig im Freien aufhält, kann seinen Bedarf in den mittleren Lebensjahren meist decken.“ Denn der Körper kann Vitamin D nicht nur über die Nahrung aufnehmen, sondern auch aktiv selbst bilden – allerdings nur mit Sonnenlicht. Der Körper speichert das Vitamin in der Leber, sodass es auch in sonnenarmen Zeiten noch zur Verfügung steht. Nicht jeder kann jedoch ausreichend Vitamin D produzieren. „Besonders gefährdet sind Säuglinge, da sie über die Muttermilch allein nicht ausreichend Vitamin D aufnehmen“, erklärt Berlit. Daher wird in den ersten Lebensmonaten eine zusätzliche Gabe empfohlen. Mit zunehmendem Alter oder bei dunkler Hautfarbe steigt das Risiko für einen Mangel, weil die Haut weniger Vitamin D bildet. Auch Menschen, die sich überwiegend drinnen aufhalten, haben häufig zu niedrige Werte. „Sinnvoll ist es daher, den Vitamin-D-Spiegel gelegentlich beim Arzt bestimmen zu lassen, um gegebenenfalls gezielt supplementieren zu können“, empfiehlt Berlit. Doch allein die Einnahme von Vitamin D-Tabletten reicht nicht aus. Denn es ist wichtig, dass Vitamin D in seiner aktiven Form vorliegt, die der Körper durch Sonnenlicht bildet. „Es bringt wenig, nur Vitamin D-Tabletten zu nehmen, ohne nach draußen zu gehen.“ Denn dann blieben viele der positiven Effekte aus.





