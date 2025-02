Vitamin D-Tabletten: Vorsicht bei der Einnahme!

Vitamin D ist wichtig für die Knochenstärke und viele Körperfunktionen. Es kann auf natürliche Weise über die Sonne oder durch Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden. Allerdings ist bei der Einnahme von Vitamin D-Tabletten Vorsicht geboten, da eine Überdosierung zu schweren gesundheitlichen Schäden führen kann.

Vitamin D kann auf natürlichem Wege über die Sonne aufgenommen werden oder durch Nahrungsergänzungsmittel . Allerdings sollten bei der Einnahme von Vitamin D -Tabletten Vorsicht geboten sein, denn eine Überdosierung kann schwerwiegende Folgen für die Gesundheit haben. Vitamin D spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation des Calcium - und Phosphat stoffwechsels und trägt somit zur Knochen stabilität bei. Es ist auch an vielen Stoffwechselvorgängen im Körper beteiligt.

Die empfohlene Tageszufuhr liegt bei 20 Mikrogramm, gilt jedoch nur, wenn es an einer natürlichen Produktion mangelt. Personen, die sich im Freien kaum oder gar nicht mit unbedecktem Körper aufhalten, sowie Personen mit dunkler Hautfarbe benötigen möglicherweise eine höhere Zufuhr. Zu den Risikogruppen zählen ebenfalls Menschen, die an chronischen Magen-Darm-, Leber- oder Nierenerkrankungen leiden oder Medikamente einnehmen, die den Vitamin-D-Stoffwechsel beeinflussen. Dazu gehören Antiepileptika oder Zytostatika. Vitamin D-Vergiftung oder Intoxikation kann durch überhöhte Einnahmen von Supplementen, hochdosierten Medikamenten oder einem hohen Konsum angereicherter Lebensmittel auftreten. Auch die Kombination dieser Varianten kann zu einer Überdosierung führen. Eine Überdosierung führt zur Hyperkalzämie, die zu Übelkeit, Appetitlosigkeit, Bauchkrämpfen, Erbrechen oder in schweren Fällen zu Nierenschäden, Herzrhythmusstörungen, Bewusstlosigkeit oder sogar zum Tod führen kann. Die Überdosierung kann schleichend erfolgen, da Vitamin D im Körper gespeichert wird. Experten betonen, dass hochdosierte Nahrungsergänzungsmittel mit 100 Mikrogramm Vitamin D oder mehr pro Tagesdosis für eine ausreichende Versorgung nicht notwendig sind. Langfristige Einnahmen dieser Mittel können zu einer stärkeren Abnahme der Knochendichte, einem erhöhten Sturzrisiko und einer Verschlechterung der Herzfunktion führen. Hochdosierte Vitamin D-Nahrungsergänzungsmittel sollten nur unter ärztlicher Kontrolle eingenommen werden, da die Langzeitfolgen nicht ausreichend erforscht sind





