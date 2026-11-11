Vito Branciforte gewinnt im Kings Casino Rozvadov mit 370.000 Euro

Der Italiener Vito Branciforte sichert sich im Kings Casino Rozvadov einen 370.000 Euro Gewinn und ein Ticket für die World Series of Poker in den Bahamas. Sein Sieg folgt einer ungewöhnlichen Qualifikationsgeschichte.

Der italienische Pokerspieler Vito Branciforte hat im Kings Casino Rozvadov einen Rekordgewinn von 370.000 Euro erzielt und ein Ticket für die World Series of Poker in den Bahamas erhalten. Der Sieg folgt einer ungewöhnlichen Qualifikationsgeschichte, die bereits vor dem Spielbeginn begann.

Qualifikation über GGPoker

Bevor Branciforte das Casino an der deutsch-tschechischen Grenze betrat, hatte er das Main-Event-Ticket bereits in der Tasche. Auf der Poker-Plattform von GGPoker qualifizierte er sich bereits für das Turnier. Er erklärte, dass er an dem Tag viele andere Turniere spielte und das Qualifier nur nebenbei geöffnet habe. "Es war, glaube ich, schon Max. Late Reg. Dann hat einfach alles gepasst", sagte er.

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Aufstieg zum Chipleader

Nach vier erfolgreichen Tagen ging Branciforte als Chipleader an den Final-Tisch. Als nur noch neun von 505 Spielern übrig waren, gehörte er mit seinem Chipstapel plötzlich zum Favoritenkreis. Er nahm vier Spieler vom Tisch und stand im Heads-up dem Polen Stanislaw Miadzel gegenüber. Branciforte war klarer Chipleader und ließ die Entscheidung nicht lange auf sich warten. Nach kurzer Zeit war das Duell schon vorbei und der Italiener durfte sich über seinen ersten großen Titel freuen.

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Interview und persönliche Herausforderungen

Im Sieger-Interview erzählte Branciforte, dass er gleich nach der Hand pausieren musste. "Es fiel mir die ganze Last von den Schultern. Das war cool. Bei den letzten Dreien konnte ich mir schon vorstellen, dass es klappt. Aber das Ganze muss ich jetzt erst mal verdauen", sagte er. Zwei Wochen vor dem Event hatte er einen Bandscheibenvorfall, seine Teilnahme war mehr als gefährdet. Doch sein Arzt bekam ihn wieder hin, sodass er voll angreifen konnte.

Ergebnisse der deutschen Spieler

Für die beiden Deutschen verlief es dagegen komplett unterschiedlich im Finale. Berhane Yoseph wurde neunter und bekam 25.000 Euro. Landsmann Mohsen Borhani schaffte es als Dritter auf das Treppchen und sackte 171.000 Euro ein.