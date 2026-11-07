Vito stirbt im Alter von 97 Jahren bei seiner Lieblingsmusik

Vito aus Kalifornien feierte seinen 97. Geburtstag mit Musik und Tanz. Er starb friedlich an seinem Lieblingslied, nachdem er Torte und Glückwünsche entgegengenommen hatte.

Vito aus Kalifornien hat seinen 97. Geburtstag nicht nur gefeiert, sondern gleichzeitig auch seinen letzten Moment auf dieser Welt gestaltet. Der Rentner schlug die Hüfte im Takt zu dem weltberühnten Hit der Bee Gees, nahm anschließend seine Geburtstagstorte und die Glückwünsche der Anwesenden entgegen und schlief dann friedlich ein. Sein bester Freund Caleb Turner bestätigte den unverkennbaren Umstand, dass Vito genau bei seiner bevorzugten Musik verstarb.

Tanzende Begegnung mit dem Tod

Das Original-TikTok-Video der Feier ist derzeit von der Plattform entfernt worden, jedoch zeigen mehrere Kopien weiterhin die bewegenden Ausschnitte des Geschehens. In diesen Aufzeichnungen ist deutlich zu sehen, wie Vito mit sichtlich viel Lebensenergie tanzt, herzlich lacht und in die Hände klatscht, während Barry Gibb mit seiner einzigartigen hohen Stimme den Refrain des Klassikers anstimmt. Zumindest das Stück aus der Musikdose stellt die finale Melodie des Lebens des 97-Jährigen dar.

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Rat und Lebensweisheit des Jubilars

Während er auf dem viralen Internetvideo die Rotweintorte von seiner Nachbarin Eden Malinoff in Los Angeles betrachtete, ließ sich Vito noch eine wichtige Lebensweisheit entgleiten. Er gab den Rat an das Umfeld weiter, niemals billigen Schnaps zu trinken. Diese Bemerkung unterstrich seinen lebensbejahenden Humor bis zur letzten Minute. Die Bäckerin Eden Malinoff war es auch gewesen, die die besondere Halloween-Party im Rahmen der Geburtstagsfeierlichkeiten organisierte und ausrichtete.

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Friedvoller Abschied unter Freunden

Nachdem Vito seine Freude an der Torte gefunden hatte, setzte er sich hin, schloss seine Augen und hörte schließlich auf zu atmen. Neben dem Song der Bee Gees gab es jedoch noch ein weiteres musikalisches Highlight. Die Geburtstagsgäste sangen Vito anschließend live das traditionelle Happy Birthday, bevor sich der alte Mann zur Ruhe legte. Caleb Turner, sein engster Vertrauter, betonte nochmals die Natur dieses friedvollen Übergangs.

Zeugnis einer gelungenen Feier

Eden Malinoff, die als Nachbarin und Party-Organisatorin eine zentrale Rolle spielte, äußerte sich sicher über die Umstände des Todes ihres Freundes. Sie ist der festen Überzeugung, dass Vito, wenn er sich hätte aussuchen können, wie er abtritt, genau diesen Weg gewählt hätte. Die Szene mit der Musik und der zelebrierte Geburtstag passen perfekt zu seinem Charakter und seinem Lebensstil in Los Angeles.