Vivarium: Ein neues Videospiel, das schon jetzt ein Highlight ist

Vivarium ist ein neues Videospiel, das optisch an Animationsklassiker der achtziger Jahre und an Ghibli-Filme erinnert. Die Lebenssimulation soll im Jahr 2027 für Xbox-Konsolen und auf dem PC erscheinen und setzt auf eine handgezeichnete Optik.

Ein neues Videospiel erinnert optisch an Animationsklassiker der achtziger Jahre und an Ghibli-Filme . Warum Vivarium jetzt schon ein Highlight ist. Der neue Xbox Games Showcase hat einige Ankündigungen geliefert.

Eine davon sticht vor allem durch ihren Stil hervor: Die Lebenssimulation Vivarium, die im Jahr 2027 für Xbox-Konsolen und auf dem PC erscheinen soll, setzt konsequent auf eine handgezeichnete Optik. Der Look orientiert sich an Ghibli-Filmen und Zeichentrickserien der achtziger und neunziger Jahre. In Vivarium spielen die Spieler die elfjährige Jenny, die in einem geheimnisvollen Terrarium lebt. Schon der erste Trailer ruft Assoziationen zu klassischen Animationsstoffen hervor.

Mehrere Szenen erinnern stark an den Anime-Klassiker Heidi: Sogar die Outfits von Jenny und Heidi ähneln sich, wenn auch in unterschiedlichen Farben. Vivarium nennt klassische Elemente einer Lebenssimulation: Spieler können Rezepte kochen, einen Garten pflegen, Gegenstände herstellen, ihr Zuhause dekorieren und Sammelobjekte entdecken. Dazu soll sich die Spielwelt am realen Kalender orientieren, sodass sich täglich neue Details zeigen. Trotz aller Niedlichkeit liegt über Vivarium eine spürbare Melancholie, die sogar in Horror umschwenken könnte.

Bis zum Release im Jahr 2027 werden wir noch mehr erfahren. Schon im kurzen Trailer sieht Vivarium unglaublich schön aus. Der Release ist noch weit weg, doch das Spiel steht schon jetzt auf meiner Must-play-Liste. Die schöne Grafik und die Animationen erzeugen eine einzigartige Atmosphäre.

Alles ist niedlich und idyllisch, aber irgendwie auch gruselig. Ich bin mir sicher, dass in der Geschichte des Spiels ein ordentlicher Twist stecken wird





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