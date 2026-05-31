Vivian Wilson modelt für Savage X Fenty Pride-Kampagne

Vivian Jenna Wilson, Tochter von Elon Musk, steht erneut für Rihannas Dessousmark Savage X Fenty vor der Kamera. Diesmal ist sie Teil der Pride-Kampagne, die Trans-Körper feiert und Sichtbarkeit für die LGBTQ+-Community schafft. Wilson spricht über die Bedeutung der Kampagne und ihre persönlichen Erfahrungen mit Anfeindungen.

Vivian Jenna Wilson, die 22-jährige Tochter des Unternehmers Elon Musk , steht zum zweiten Mal für die Dessousmarke Savage X Fenty von Rihanna vor der Kamera.

Diesmal ist sie Teil der Pride-Kampagne, die Vielfalt und die LGBTQ+-Community feiert. Wilson, die als trans Frau lebt, hat sich in den letzten Jahren zunehmend in der Öffentlichkeit positioniert und präsentiert die neue Kollektion der Marke. In ihrem Instagram-Profil beschreibt sie sich mit den Worten: "Ich werde ein Supermodel, weil ich verrückt bin". Bereits für die Valentinstags-Kollektion hatte sie für Fenty gemodelt, bevor Rihanna sie erneut engagierte.

Rihanna hat über ihre Marke gesagt: "Bei Savage x Fenty dreht sich alles darum, die Liebe in jeder Hinsicht zu umarmen - und Produkte zu schaffen, die Menschen dabei Selbstvertrauen schenken.

" Die Pride-Kollektion wird pünktlich zum Pride Month im Juni gelauncht. Wilson betont gegenüber dem Medium: "Trans-Körper werden so sehr angefeindet und dämonisiert. Ich halte es für extrem wichtig, dass queere Menschen sehr sichtbar sind. Diese Kampagne zu machen, in der Trans-Körper gefeiert werden, ist von großer Bedeutung.

" Auf den Dessous sind Worte wie "Proud", "Gay" und "Pride" zu lesen. Neben Fotoshootings läuft Wilson regelmäßig auf dem Laufsteg, unter anderem auf der New Yorker Fashion Week. Rihanna hat mit ihrer Unterwäschefirma ein weiteres lukratives Standbein aufgebaut. Vivian Wilson wurde 2004 als Xavier geboren und outete sich 2020 als trans Frau.

Im selben Jahr begann sie eine medizinische Behandlung mit Hormontherapie und lebt heute als Frau. Größere Aufmerksamkeit erhielt ihre Situation 2022, als ein kalifornisches Gericht ihren Antrag auf Namens- und Geschlechtseintragänderung genehmigte. Sie nahm den Geburtsnamen ihrer Mutter, Wilson, an und erklärte, sie wolle nicht länger mit ihrem Vater in Verbindung gebracht werden. Das Verhältnis zu Elon Musk gilt schon länger als zerrüttet, unter anderem weil er vermehrt transfeindliche Äußerungen in sozialen Netzwerken postete.

Ein Foto aus dem Jahr 2010 zeigt Elon Musk mit seiner damaligen Verlobten Talulah Riley und den damals sechsjährigen Zwillingen Griffin und Xavier. Xavier outete sich 2020 als trans und ist heute als Vivian Wilson als Model erfolgreich. Wilson lässt sich von Anfeindungen nicht unterkriegen: "Es ist zermürbend, aber es ist unglaublich wichtig, die queere Gemeinschaft zu stärken. Wir dürfen nicht aufhören zu schreien.

Die Fortschritte für queere Menschen hatten sich bereits verbessert, doch nun verschlechtert sich die Lage wieder. Gerade in diesen politischen Zeiten ist es wichtig, queere Lebensfreude sichtbar zu machen.





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vivian Wilson Elon Musk Savage X Fenty Rihanna Pride-Kampagne Trans LGBTQ+ Mode Model Pride Month

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kinderstar Mara Wilson schließt Hollywood-Comeback wegen ihres 'Aussehens' ausMara Wilson wurde als Kind weltberühmt. Jetzt spricht sie über ein mögliches Comeback in Hollywood.

Read more »

CDUs Kampagne gegen AfD: Selbstverzwergung statt politischer LösungenDie CDU setzt mit einer Kampagne gegen die AfD auf moralische Abwertung statt inhaltliche Auseinandersetzung. Ein Kommentar über eine problematische Mentalität in der deutschen Politik, die am Ende nur der AfD hilft.

Read more »

Neue Kampagne zeigt Gesichter gelungener IntegrationThüringen stellt vom 1. Juni an 'Integrationsbotschafter' vor. Sie sollen zeigen, wie Integration gelingen kann - und über ihre Geschichten und Erfahrungen berichten.

Read more »

Rihanna bucht Elon Musks Tochter Vivian für Pride-KampagneElon Musks Tochter Vivian Wilson erobert die Pride-Kampagne von Rihanna: Mit Selbstbewusstsein und Perlen setzt sie neue Fashionstandards.

Read more »