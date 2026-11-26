Was Joshua Kimmich am Mittwochabend getan hat, ist im Profifußball und beim FC Bayern München ein Tabubruch - und letztendlich ein Segen.

Was Joshua Kimmich am Mittwochabend getan hat, ist im Profi fußball und beim FC Bayern München ein Tabubruch - und letztendlich ein Segen. Der Kapitän des FC Bayern München trat nach der 1:2-Niederlage in der Champions League beim OSC Lille vor die Mikrofone undEs ist ein beinahe ausgestorbenes Phänomen, dass Profi fußball er Vereinsverantwortliche öffentlich kritisieren.

Sie lernen in Medienschulungen, wie sie sich möglichst unangreifbar ausdrücken können. Zusätzlich treten Pressesprecher und Spielerberater auf die Bremse. Man muss schon weit zurückgehen, um einen ähnlichen Fall von öffentlicher Kritik beim FC Bayern zu finden, und landet bei Philipp Lahm im Jahr 2009. Der damalige Kapitän bemängelte in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung die Transferpolitik seines Arbeitgebers.

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Der Verein reagierte, mit dem damaligen Manager Uli Hoeneß an den Schalthebeln, mit der höchsten bis dahin verhängten Geldstrafe und dem Vorwurf, Lahm habe inEs wäre heuchlerisch, wenn der FC Bayern nun ähnlich vorwurfsvoll reagieren würde wie damals bei Lahm. Der entscheidende Unterschied: Im Fall Kimmich war es zunächst der Verein selbst, der gegen Regeln verstoßen hat - in eklatanter und unverzeihlicher Art und Weise. Der Umgang des FC Bayern mit Jamal Musialas gesundheitlichen Problemen sorgt für immer mehr Kritik.