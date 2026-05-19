Vizsla Copper Begins Drilling on Woodjam Project

Vizsla Copper begins drilling on the Woodjam project, which has the potential to reveal new mineral discoveries.
Vancouver, British Columbia, 19. Mai 2026 / IRW-Press / Vizsla Copper Corp. (TSXV: VCU, OTCQB: VCUFF, FWB: 97E0) ("Vizsla Copper" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen auf dem Projekt Woodjam (das "Projekt Woodjam" oder "Woodjam") im Zentrum von British Columbia nun begonnen haben.
Das Programm wird voraussichtlich Bohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu 8.000 Metern umfassen, wobei sich zwei Bohrgeräte auf drei sehr aussichtsreiche Zielgebiete konzentrieren werden: Three Firs, Great Plains und Deerhorn. HIGHLIGHTS - Projekt Woodjam - Bohrungen im Gange: In drei Zielgebieten werden bis zu 8.000 Meter gebohrt, wobei der Schwerpunkt auf neuen Entdeckungen liegt, aufbauend auf bedeutenden früheren Ergebnissen und der Erweiterung der Ressourcen...
