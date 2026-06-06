Vizsla Silver: Panuco-Meilensteine - Umsetzung startet nach starker Machbarkeitsstudie

Das Panuco-Projekt von Vizsla Silver in Mexiko verfügt über eine herausragende Machbarkeitsstudie mit 111 % IRR und 1,8 Mrd. USD Nettobarwert. Nach Verträgen für EPCM und Minenplanung beginnt die konkrete Umsetzung. Die Cash-Position von über 450 Mio. USD und eine lokale FIFOMI-Fazilität sichern die Finanzierung.

Silber , Gold , Panuco - diese Schlagworte stehen bei Vizsla Silver Corp. für ein fortgeschrittenes Entwicklungsprojekt mit beeindruckender Machbarkeitsstudie und klaren nächsten Umsetzungsschritten. Das Unternehmen konzentriert sich voll auf sein zu 100 % kontrolliertes Panuco -Projekt im historischen Bergbaudistrikt in Sinaloa, Mexiko .

Nach intensiven Bohrprogrammen liegt eine beträchtliche Ressourcenbasis vor, und die Feasibility Study aus dem Jahr 2025 beschreibt ein technisch detailliertes Untertage-Minenkonzept für die Lagerstätten Copala und Napoleon inklusive Aufbereitungsanlage für Doré-Barren. Die Studienkennzahlen sind außergewöhnlich: Bei Annahmen von 35,50 USD pro Unze Silber und 3.100 USD pro Unze Gold errechnet sich ein nach Steuern Barkredit von rund 1,8 Mrd. USD, eine interne Verzinsung (IRR) von 111 % und eine Kapitalrückflussdauer von nur sieben Monaten.

Über eine geplante Minenlaufzeit von 9,4 Jahren sollen durchschnittlich 17,4 Mio. Unzen Silberäquivalent pro Jahr gefördert werden, in den ersten fünf Jahren sogar rund 20,1 Mio. Unzen. Diese starken Parameter machen Panuco zu einer der vielversprechendsten neuen Silber-Gold-Entwicklungen Nordamerikas.

Wichtig ist jedoch, dass es sich um Modellannahmen handelt; die tatsächliche Umsetzung hängt von Genehmigungen, finaler Finanzierung, Sicherheitslage und Marktpreisen ab. Trotz der herausragenden Studie ist noch keine endgültige Produktionsentscheidung gefallen. Die nächsten Meilensteine liegen klar in der operativen Umsetzung. Ende April 2026 vergab Vizsla Silver wichtige EPCM- und Minenplanungsverträge an erfahrene Partner.

M3 Engineering & Technology Corp. übernimmt das Engineering, Procurement und Construction Management für Prozessanlage und Oberflächeninfrastruktur mit einem Auftragsvolumen von etwa 170 Mio. USD. Mining Plus zeichnet für die detaillierte Minenplanung verantwortlich. Diese Verträge sind ein entscheidender Schritt, um die Machbarkeitsstudie in die Bauvorbereitung zu überführen.

Vizsla plant für die nächsten zwei Jahre der Vorproduktion rund 50 Mio. USD an Entwicklungskapital und etwa 40 Mio. USD für die Erzentwicklung. Die Botschaft an den Kapitalmarkt ist damit: Panuco wird nicht nur geplant, sondern konkret umgesetzt.

Dabei stützt sich Vizsla Silver auf eine solide finanzielle Basis. Zum Jahresende 2025 wies das Unternehmen eine Cash-Position von über 450 Mio. USD aus - für einen Entwickler dieser Größenordnung ein erheblicher Vorteil, um die capitalintensiven Phasen von Detailplanung, Genehmigungen und Bauvorbereitung abzusichern. Zusätzlich erhielt die mexikanische Tochtergesellschaft Minera Canam im Mai 2026 eine unbesicherte Betriebsmittelfazilität über 173 Mio. mexikanische Pesos (ca. 10 Mio.

USD) von FIFOMI, einer staatlich unterstützten mexikanischen Bergbauföderinstitution. Die Fazilität hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit einer tilgungsfreien Phase von zwei Jahren und einer einmaligen Kommission von 1,0 %. Dieses lokale Finanzierungsinstrument unterstreicht die strategische Bedeutung des Projekts für Mexiko und stärkt die Flexibilität. Zusammenfassend präsentiert sich Vizsla Silver mit dem Panuco-Projekt als fortgeschrittener Entwickler mit starken Studienkennzahlen, aktiver Umsetzung und einer hintersicherten Bilanz.

Die weitere Entwicklung hängt von der erfolgreichen Projektumsetzung, der Sicherheitslage in der Region und den Edelmetallpreisen ab





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