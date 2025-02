Vodafone Bietet PlayStation 5 Gratis Zum Gigabit-Internet Deal

Sony bietet als Entschädigung für den letzten PS-Netzwerk-Ausfall fünf Tage gratis PS Plus an. Vodafone schlägt mit einer gratis PS5 im Rahmen eines Gigabit-Internet-Pakets sogar noch besser vor.

Letzten Freitagabend stellte das PlayStation Network den Dienst ein. Sony möchte die Ausfallzeit ausgleichen und bietet den Nutzern fünf Tage kostenloses PS Plus an. Klingt gut, aber es gibt eine bessere Option. Vodafone bietet eine komplette PlayStation 5 kostenlos an – die zusätzlichen Tage PS Plus sind im Vergleich dazu kinderleichte Kost.

Wollt ihr am letzten Freitagabend einfach nur ein paar Runden zocken und wurden dann von den ausgefallenen PS-Servern gestoppt? Willkommen im Club! Sony bietet als Entschädigung fünf Tage kostenloses PS Plus an – ein netter Gedanke, aber lassen wir mal ehrlich sein: Fünf Tage? Das ist so, als würde man einem nach einem heruntergefallenen selbstgemachten Lasagne-Gericht eine Tiefkühlpizza servieren. Aber es gibt eine viel bessere „Entschädigung“ – nämlich nicht nur ein paar Tage Gratis-Zocken, sondern gleich die gesamte PlayStation 5 kostenlos dazu. Kein Scherz!Während ihr frustriert auf Fehlermeldungen starrt, saß vielleicht irgendwo bei Sony ein Techniker mit einem Kaffeefleck auf der Bluse und panischem Blick vor einem riesigen „ERROR 404“-Screen. Vodafone dachte sich: „Lasst uns ein Angebot machen, bei dem wir die PS5 verschenken“ – vorausgesetzt, ihr braucht sowieso schnelles Internet (und wer braucht das nicht?). Das Angebot läuft über Vodafone und kombiniert Gigabit-Internet mit der brandneuen PS5. Man ist gerade mitten in einer hitzigen Warzone-Runde, alles läuft rund, und plötzlich hängt das Bild. Während ihr euch noch fragt, warum eure Schüsse ins Leere gehen, hat euch der Gegner längst ins Gulag geschickt. Besonders bitter, wenn der Ping plötzlich von soliden 30 auf gefühlte 300 springt. Seid ihr so schnell unterwegs, dass Lags nur noch eine dunkle Erinnerung aus der Steinzeit des Internets sind. Und bei diesem Angebot gibt es auch noch die PS5 gratis dazu. Das Angebot ist nur befristet, also schnappt euch es schnell und vergesst nicht die Schritt-für-Schritt-Anleitung abzuhaken, damit ihr auch wirklich die gratis Konsole bekommt. Das ist für Gigabit-Internet allein schon ein starkes Angebot – aber mit der Konsole dazu wird’s richtig geisteskrank. Wenn man den Wert der Konsole rechnet, ist das Angebot ein echter Schnäppchen. Selbst wenn ihr den aktuell günstigsten Preis für die PS5 Slim (rund 360 €) nehmt, bleibt ihr immer noch bei nur 29,99 € monatlich – und das für eines der schnellsten Netze Deutschlands! Kurz gesagt: Selbst wenn ihr gar keine neue PlayStation wollt, ist dieser Deal ein absoluter Banger für alle, die schnelles Internet brauchen





Playstation 5 Vodafone Gigabit-Internet PS-Netzwerk-Ausfall Gratis-Konsole Gaming Deals

