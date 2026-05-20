Vodafone startet 400.000 Geräteaustausch für beliebte Samsung-TV-Receiver

Vodafone startet ab sofort den Austausch älterer Samsung-TV-Receiver für rund 400.000 Haushalte in Deutschland. Die Umstellung soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Kunden erhalten im Zuge des Austauschs Zugang zu moderneren Techniken und neuen Funktionen.

Vodafone startete einen geplanten Austausch älterer TV-Receiver für rund 400.000 Haushalte bis Ende 2027. Kunden sollen modernere Technik und neue Funktionen erhalten. Der Austausch soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

Die neue Plattform vereint Klassisches Fernsehen, Streamingdienste, Mediatheken und Abrufangebote in einer gemeinsamen Oberfläche. Samsung Horizon und Giga Cable Box 1 sind betroffene Markenmodelle. Vodafone plant die betroffenen Haushalte nach und nach anzurufen. Details zum Austausch, wie der Starttermin und ob zusätzliche Kosten entstehen, wurden bislang nicht bekannt gegeben.

Vodafone kündigte zudem an, dass ab Mitte Juni kabellose Lautsprecher für GigaTV Home Sound erhältlich werden, die gemeinsam mit Bang & Olufsen abgestimmt sind. Der neue Receiver unterstützt aktuelle Standards wie Wi-Fi 7 und Dolby Vision. Derzeit offen stehen Fragen nach den Kosten des Austauschs und wie die alten Receiver abgetragen werden





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Đổi Mới Trở Thành Mới Vodafone Samsung Horizon Giga Cable Box 1 Exchanged Ausgeworfen Switch Sky Netflix Hulu 82 SD-Sendern 57 HD-Sendern

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

400 °C auf drehendem Stein: So einfach geht die beste selbstgemachte Pizza!Ein Pizzaofen muss nicht groß sein. Dieses Prachtexemplar der französischen Kultmarke Tefal ist die perfekte Lösung für zu Hause – und das ohne Gas,...

Read more »

Mehr als 400 Tankstellen verstoßen gegen 12-Uhr-RegelDüsseldorf (lnw) - Hunderte Tankstellen in Nordrhein-Westfalen haben nach Darstellung eines Verbraucherdienstes gegen die im April eingeführte

Read more »

Mehr als 400 Tankstellen verstoßen gegen 12-Uhr-RegelBei Untersuchungen wurden zahlreiche unerlaubte Preiserhöhungen an Tankstellen in Nordrhein-Westfalen registriert. Die Quote liegt jedoch niedriger als in anderen Bundesländern.

Read more »

Vodafone tauscht 400.000 TV-Receiver: Das müssen Sie wissenVodafone tauscht bis 2027 rund 400.000 alte TV-Receiver gegen GigaTV Home aus. Betroffene sollten sich informieren, was passiert und was gemacht werden muss.

Read more »