Vögel und Selbstbefriedigung: Studie zeigt natürliches Verhalten

Eine Studie der University of Lancashire an 120 Vogelarten widerlegt die Annahme, dass Masturbation bei Vögeln unnatürlich oder eine Folge von Gefangenschaft sei. Wildvögel zeigen das Verhalten häufiger als gehaltene Tiere, was auf eine natürliche Funktion hindeutet, etwa zur Verbesserung der Spermienqualität.

Wenn Vögel ihre Kloake an Ästen, Sitzstangen oder anderen Gegenständen reiben, sorgt das oft für Verwunderung. Viele Menschen halten das Verhalten für eine Folge von Gefangenschaft oder sogar für eine Verhaltensstörung.

Eine neue Studie zeigt jedoch: Die Wahrheit sieht offenbar ganz anders aus. Was Forscher über die Selbstbefriedigung von Vögeln herausgefunden haben und warum Wildvögel dabei sogar häufiger auffallen als gehaltene Tiere, lesen Sie hier. Eine Forschergruppe um Chloe Heys von der University of Lancashire wertete im Rahmen der Studie Daten von 120 Vogelarten aus 22 Vogelordnungen aus. Dafür nutzten sie bereits vorhandene wissenschaftliche Daten sowie Beobachtungen von Vogelhaltern, Züchtern, Tierpflegern und Experten.

Die Wissenschaftler fanden mehr als 200 dokumentierte Fälle von Selbstbefriedigung bei Vögeln. Besonders auffällig: Wildvögel zeigten das Verhalten häufiger als gehaltene Tiere. Damit gerät eine weitverbreitete Annahme ins Wanken. Denn oft wird Selbstbefriedigung bei Vögeln als Folge von Gefangenschaft oder schlechter Haltung angesehen.

Die Daten sprechen eher dafür, dass es sich um einen natürlichen Teil des Sexualverhaltens vieler Arten handelt. Bei Männchen wurde das Verhalten häufiger dokumentiert als bei Weibchen. Trotzdem kam es bei beiden Geschlechtern in vielen Vogelgruppen vor.

Außerdem zeigte sich: Arten mit mehreren Paarungspartnern masturbieren eher als sozial monogame Vögel mit langfristigen Bindungen. Die Forscher vermuten deshalb einen Zusammenhang mit sexueller Erregung oder sogar dem Fortpflanzungserfolg. Denkbar ist etwa, dass Masturbation die Spermienqualität verbessert und damit die Chancen auf eine erfolgreiche Befruchtung erhöht. Die Liste der Solo-Liebhaber umfasst auch Pfirsichköpfchen, deren englischer Name Fischer's Lovebirds lautet.

Für Vogelhalter ist vor allem eine Erkenntnis wichtig: Die Forscher fanden keine Hinweise darauf, dass Selbstbefriedigung unnatürlich oder problematisch ist. Passend zum Thema lohnt sich ein Blick auf die Sprache. Das Wort vögeln hat tatsächlich seinen Ursprung bei den gefiederten Namensgebern. Bereits im Mittelhochdeutschen wurde vogelen für die Begattung von Tieren verwendet - besonders von Vögeln.

Erst später ging der Begriff auf den menschlichen Geschlechtsverkehr über. Sprachwissenschaftler gehen deshalb davon aus, dass vögeln ursprünglich ganz wörtlich das Paarungsverhalten von Vögeln beschrieb. Diese sprachliche Verbindung zeigt, wie tief die Beobachtung von Vogelverhalten in unserer Kultur verankert ist. Die Studie beleuchtet nicht nur ein tabubelegtes Thema, sondern erweitert auch unser Verständnis von tierischer Sexualität.

Masturbation ist im Tierreich weit verbreitet, von Säugetieren bis zu Vögeln. Dennoch wurde sie bei Vögeln bisher kaum systematisch untersucht. Die Autoren betonen, dass ihre Ergebnisse auf Beobachtungen von Citizen Scientists basieren, also von freiwilligen Helfern, die ihre Sichtungen meldeten. Dies unterstreicht den Wert von Laienforschung für die Wissenschaft.

Zukünftige Studien könnten klären, ob Selbstbefriedigung bei Vögeln auch soziale Funktionen hat, etwa zur Stressreduktion oder zum Aufbau von Dominanz. Zudem wäre interessant zu erfahren, ob bestimmte Umweltfaktoren die Häufigkeit beeinflussen. Die Forscher hoffen, dass ihre Arbeit dazu beiträgt, Vorurteile gegenüber dem Sexualverhalten von Tieren abzubauen. Denn was natürlich ist, sollte nicht pathologisiert werden.

So zeigt die Studie einmal mehr, dass die Natur voller Überraschungen steckt und wir noch viel über das Verhalten unserer gefiederten Mitbewohner lernen können. Abschließend lässt sich sagen: Wenn Sie also das nächste Mal einen Vogel beobachten, der seine Kloake reibt, sehen Sie vielleicht nicht eine Verhaltensstörung, sondern einen natürlichen Ausdruck der Vogelsexualität. Dieses Wissen kann dazu beitragen, eine respektvollere Haltung gegenüber Tieren zu entwickeln, sei es in freier Wildbahn oder in menschlicher Obhut.

Die Studie erinnert uns daran, dass komplexe Verhaltensweisen nicht immer anthropozentrisch bewertet werden sollten. Stattdessen sollten wir offen sein für die Vielfalt der Lebensweisen, die uns die Tierwelt bietet. Vielleicht ist es an der Zeit, unsere eigenen Tabus zu hinterfragen und die natürliche Neugier der Vögel als das zu sehen, was sie ist: ein faszinierender Teil ihres Daseins





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