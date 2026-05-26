Vogelfedern sammeln: Was Sie wissen sollten

In Deutschland ist das Sammeln von Vogelfedern in vielen Fällen verboten. Der Grund ist der Schutz heimischer Wildvögel. Selbst einzelne Federn stehen unter Artenschutz.

Ein schöner Waldspaziergang im Sommer, ein paar bunte Federn am Wegesrand und schon greifen viele Menschen automatisch zu. Vor allem Kinder sammeln die kleinen Natur funde gern ein.

Doch genau das kann in Deutschland zum Problem werden. Denn das Mitnehmen von Vogelfedern ist in vielen Fällen verboten. Der Grund dafür ist ernst: der Schutz heimischer Wildvögel. Selbst einzelne Federn stehen unter Artenschutz.

Was Sie dazu wissen müssen, lesen Sie hier. In Deutschland gelten alle heimischen Wildvögel als geschützte. Diese Schutz umfasst nicht nur die Tiere selbst, sondern auch ihre Eier, Nester und sogar einzelne Federn. Die Regelung findet sich unter anderem in Paragraf 44 des Bundesnaturschutzgesetzes.

Der Gesetzgeber will damit verhindern, dass ein Handel mit seltenen Federn entsteht. Ohne das Verbot wäre kaum kontrollierbar, ob eine Feder wirklich nur gefunden wurde oder ob ein Vogel dafür sterben musste. Naturschutzverbände warnen seit Jahren vor einem Schwarzmarkt. Besonders große Schwungfedern von Greifvögeln oder Eulen sind bei Sammlern begehrt und erzielen teilweise hohe Preise.

Wer gegen das Naturschutzgesetz verstößt, muss im schlimmsten Fall tief in die Tasche greifen. Je nach Bundesland und Schwere des Verstoßes können bis zu mehreren Tausend Euro fällig werden. Bei bestimmten Verstößen, etwa dem Töten eines geschützten Vogels, sieht das Gesetz sogar Geldbußen von bis zu 50.000 Euro vor. Ob ein Kind eine einzelne Feder aufhebt oder jemand gezielt seltene Federn sammelt und verkauft, macht rechtlich einen großen Unterschied.

Ganz ausgeschlossen ist das Sammeln von Vogelfedern nicht. In bestimmten Fällen können Behörden Ausnahmegenehmigungen erteilen – etwa für Forschungs- oder Bildungseinrichtungen. Oder Nutztieren. Dazu gehören beispielsweise Hühnerfedern aus dem eigenen Garten oder legal gekaufte Federn mit Herkunftsnachweis.

Tatsächlich gelten saubere und trockene Federn meist als ungefährlich. Problematisch wird es eher, wenn Blut, Kot oder Gewebereste daran kleben. Dann können sich Bakterien, Parasiten oder andere Keime darauf befinden. Experten empfehlen deshalb, Federn möglichst nicht unnötig anzufassen und danach gründlich die Hände zu waschen. Kinder sollten Federn außerdem niemals in den Mund nehmen





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