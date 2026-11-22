Deutscher Tierschutzbund warnt vor falscher Fütterung. Brot ist tabu, Körner und Weichfutter helfen Vögeln. Was Sie über Hygiene und naturnahe Gärten wissen müssen.

Der Deutsche Tierschutzbund weist darauf hin, dass viele Menschen heimischen Vögeln unbewusst schaden, wenn sie die falschen Nahrungsmittel anbieten. Mit sinkenden Temperaturen und knapper werdendem natürlichen Nahrungsangebot suchen zahlreiche Vogelarten nach zusätzlichen Energiequellen. Dabei spielen richtige Ernährung und Hygiene eine entscheidende Rolle für das Wohlergehen der Tiere.

Falsches Futter schadet der Gesundheit

Die Lebensbedingungen vieler einheimischer Vogelarten haben sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verschlechtert. Ursachen dafür sind intensive Landwirtschaft, der Einsatz von Pestiziden sowie die Folgen des Klimawandels. Dadurch gehen wichtige Nahrungsquellen wie Insekten, Samen oder Früchte verloren. Der Deutsche Tierschutzbund betont, dass in manchen Regionen sogar eine ganzjährige Vogelfütterung sinnvoll sein kann. Wer jedoch falsche Lebensmittel anbietet, riskiert schwere Gesundheitsschäden für die Wildvögel.

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Unterschied zwischen Körner- und Weichfutter

Experten unterscheiden klar zwischen Körner- und Weichfutterfressern. Zu den Körnerfressern zählen etwa Spatzen und Finken. Sie bevorzugen naturbelassene Sonnenblumenkerne, Getreide wie Weizen oder Hafer, Erdnüsse sowie Hanf- und Leinsamen. Geröstete, gesalzene oder gewürzte Produkte sind für diese Wildvögel ungeeignet und sollten nicht angeboten werden. Amseln, Rotkehlchen und Zaunkönige gehören dagegen zur Gruppe der Weichfutterfresser. Auf ihrem Speiseplan stehen bevorzugt Obst, Beeren und Insektenlarven. Besonders beliebt sind getrocknete Holunder-, Ebereschen- oder Ligusterbeeren. Auch ganze Äpfel und Birnen werden gerne angenommen, da sie natürlicherem Fallobst ähneln und langsamer verderben als klein geschnittene Stücke.

Verbotenes Brot und gefährliche Netze

Besonders häufig greifen Menschen zu gut gemeinten, aber ungeeigneten Lebensmitteln. Brot oder andere Essensreste haben an der Futterstelle nichts verloren. Sie sind laut den Tierexperten ausschließlich für den menschlichen Verzehr gedacht und für Wildvögel ungeeignet. Auch bei Meisenknödeln ist Vorsicht geboten. Diese sollten möglichst ohne Kunststoffnetz angeboten werden. Andernfalls können sich die Tiere darin verfangen und verletzen. Ein weiteres Problem ist verdorbenes Futter. Körnermischungen und getrocknete Früchte müssen trocken und dunkel gelagert werden. Vor dem Auslegen sollten Vogelfreunde prüfen, ob sich Schimmel gebildet hat oder das Futter unangenehm riecht.

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Hygiene und richtige Futterplatzierung

Besonders hygienisch sind nach Angaben des Tierschutzbundes hängende Futterspender oder Futterglocken. Dort wird das Futter seltener verunreinigt als in klassischen Vogelhäuschen. Werden dennoch Futterhäuser genutzt, sollten diese täglich trocken ausgefegt und mindestens einmal pro Woche mit heißem Wasser gereinigt werden. Empfohlen wird außerdem, unterschiedliche Futterstellen anzubieten und Körner- sowie Weichfutter getrennt auszulegen. Dadurch entsteht weniger Konkurrenz zwischen den verschiedenen Vogelarten. Diese Trennung fördert ein harmonisches Miteinander im Garten und sorgt dafür, dass alle Arten ausreichend Nahrung erhalten, ohne sich gegenseitig zu verdrängen.

Naturnahe Gärten als langfristige Lösung

Die größte Hilfe für Wildvögel beginnt allerdings nicht am Futterspender. Der Tierschutzbund empfiehlt, Gärten und Balkone möglichst naturnah zu gestalten. Heimische Pflanzen, Insektenfreundlichkeit und vielfältige Strukturen schaffen natürliche Nahrungsquellen und Lebensräume für zahlreiche Vogelarten. So lässt sich die Artenvielfalt langfristig fördern. Eine solche Umgebung bietet nicht nur Nahrung, sondern auch Schutz vor Raubtieren und ungünstigen Wetterbedingungen. Indem Vogelfreunde auf eine artgerechte Ernährung achten und ihre Gärten ökologisch gestalten, leisten sie einen wesentlichen Beitrag zum Schutz der heimischen Vogelwelt in Zeiten sich wandelnder Umweltbedingungen.