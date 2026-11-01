Vogelgrippe bei Haustieren: Risiken und SchutzmaÃŸnahmen fÃ¼r Hunde und Katzen

Wichtige Informationen zur Vogelgrippe bei Haustieren: Risiken durch WildvÃ¶gel, Symptome, Vorbeugung und Verhaltenstipps fÃ¼r Hund und Katze im Herbst.

Die Vogelgrippe kann fÃ¼r Hunde und Katzen gefÃ¤hrlich werden, wenn sie mit infizierten WildvÃ¶geln in Kontakt kommen oder diese fressen. Ein toter Vogel am Wegesrand kann fÃ¼r Hund oder Katze zur Gefahr werden. Zwar stecken sich Haustiere nur selten mit Vogelgrippe an. Doch wenn sie infizierte Tiere fressen oder im Maul tragen, kann eine Erkrankung schwer verlaufen und sogar tÃ¶dlich enden.

Virus-HÃ¤ufung im Herbst undÃ¼bertragungsweg

Mit dem herbstlichen Vogelzug wird das Vogelgrippe-Virus (H5) wieder hÃ¤ufiger bei WildvÃ¶geln und GeflÃ¼gel nachgewiesen. FÃ¼r Halter bedeutet das: aufmerksam bleiben, Kontakte zu kranken oder verendeten VÃ¶geln verhindern und bei auffÃ¤lligen Beschwerden schnell handeln. Die wichtigste Gefahr ist der direkte Kontakt mit frisch infizierten VÃ¶geln, deren Ausscheidungen oder rohen Tierprodukten. Besonders riskant wird es, wenn Haustiere solche Tote verspeisen.

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Frischer Vogelkot kann ebenfalls Viren enthalten. Laut Naturschutzbund nimmt die Virusmenge jedoch rasch ab. Bei bedecktem Himmel soll nach 24 Stunden kein Infektionsrisiko mehr bestehen, bei Sonne bereits nach wenigen Stunden. Trotzdem sollten Haustiere Kot weder fressen noch intensiv beschnÃ¼ffeln. Die Empfehlungen stÃ¼tzen sich auf Daten des Friedrich-Loeffler-Instituts und des Naturschutzbundes Deutschland.

Symptome und schwere KrankheitsverlÃ¤ufe

Nach einer kurzen Inkubationszeit kÃ¶nnen Appetitlosigkeit, Abgeschlagenheit, Teilnahmslosigkeit oder eine BindehautentzÃ¼ndung auftreten. MÃ¶glich sind auÃŸerdem Fieber, Gliederschmerzen und Durchfall. Greift die Infektion die Atemwege an, drohen Atemprobleme und Atemnot. Im schlimmsten Fall entstehen bleibende LungenschÃ¤den, die Erkrankung kann tÃ¶dlich enden.

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In Europa wurde das Virus bereits bei Hunden und Katzen nachgewiesen. In Polen infizierten sich 24 Hauskatzen und ein in Gefangenschaft gehaltener WÃ¼stenluchs. Einige Tiere starben. Die genaue Infektionsquelle blieb unklar, diskutiert wurde unter anderem rohe Pute als Futter. Auf einem italienischen GeflÃ¼gelhof zeigten fÃ¼nf Hunde und eine Katze AntikÃ¶rper, obwohl die Tiere keine Symptome hatten.

PrÃ¤ventive MaÃŸnahmen und Hygieneregeln

In Risikogebieten sollten Katzen nicht frei herumlaufen. Hunde bleiben besser an der Leine, damit sie keine toten VÃ¶gel oder Wildtierkot fressen. Kontrollieren Sie auch den Garten, bevor Hund oder Katze hinausrÃ¼fen. Mehrere tote VÃ¶gel sollten Sie dem Ã¶rtlichen VeterinÃ¤ramt melden und nicht anfassen. Rohes GeflÃ¼gelfleisch und rohe Eier gehÃ¶ren nicht in den Napf.

Das Friedrich-Loeffler-Institut empfiehlt, GeflÃ¼gel auf mehr als 70 Grad zu erhitzen. Dadurch werden Viren abgetÃ¶tet. FÃ¼r Haustiere ist derzeit keine Impfung vorgesehen. Martin RÃ¼mmler, Referent fÃ¼r Vogelschutz beim Naturschutzbund Deutschland, hÃ¤lt sie wegen des geringen Ansteckungsrisikos aktuell nicht fÃ¼r notwendig. Tiere, die ausschlieÃŸlich in der Wohnung leben, kÃ¶nnen sich laut Naturschutzbund nicht mit Vogelgrippe anstecken. FÃ¼r FreigÃ¤nger und Hunde gilt vor allem: Abstand zu WildvÃ¶geln halten und verdÃ¤chtige Symptome ernst nehmen.