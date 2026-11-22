Vor allem im Wattenmeer steigen die Fälle bei Wildvögeln. Welche Arten jetzt besonders betroffen sind.

Wieder mehr Vogelgrippe-Fälle landen im Labor. Doch es gibt Unterschiede zum letzten Jahr. Das Vogelgrippe-Infektionsgeschehen nimmt besonders in Norddeutschland an Fahrt auf.

„Gerade in der zurückliegenden Woche haben die Zahlen bei den Wildvögeln ganz schön zugenommen”, sagt Timm Harder vom Friedrich-Loeffler-Institut bei Greifswald. „Wir hatten in den Wochen vorher immer nur vereinzelte Fälle. Aber jetzt kommen schon ganze Sammlungen von 10, 15, 20 Proben erkrankter oder toter Wildvögeln rein”, erklärte der Leiter des Nationalen Referenzlabors für Aviäre Influenza am FLI. Der Schwerpunkt des Infektionsgeschehens liege aktuell auf dem Wattenmeer.

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„Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen: Das ist im Moment der Fokus bei uns”, sagt der Wissenschaftler. „Bei den Ausbrüchen im Geflügel ist es wesentlich weniger, aber vor allen Dingen leidet Schleswig-Holstein unter vermehrten Ausbrüchen. ” Es zeichne sich ab, dass besonders Gänsehaltungen von der auch Geflügelpest genannten Krankheit betroffen sein könnten. Weitere Nachweise stammten etwa aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.

Zudem sei in der Gegend um Trier in Rheinland-Pfalz jüngst ein Höckerschwan positiv getestet worden. Seit Mitte des Jahres wurden bundesweit 157 Vogelgrippe-Fälle bei Wildvögeln und 18 Ausbrüche bei Geflügel durch das Nationale Referenzlabor festgestellt. Dazu zählen demnach seit Anfang November vier Ausbrüche bei Geflügel in Schleswig-Holstein, drei in Niedersachsen und einer in Mecklenburg-Vorpommern.falle das Infektionsgeschehen derzeit eher moderat aus, sagt Harder.

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„Das ist also kein Vergleich zu der letzten Saison 2025/26. ” Im vergangenen Herbst gab es laut FLI teils pro Woche Hunderte Nachweise bei Wildvögeln. Harder sagt aber auch: „Das kann sich ja alles noch entwickeln, wir wissen ja, Überraschungen sind da immer möglich. ”Vor einem Jahr waren hierzulande in bislang ungekanntem Ausmaß Kraniche von der Vogelgrippe dahingerafft worden.

Bei den jüngsten Nachweisen war laut Harder kein einziger Kranich dabei. Aktuell gebe es keine besonders betroffene Art.

„Es ist ein gewisses Übergewicht für große Gänsearten zu erkennen: Kanadagänse, Graugänse, Blässgänse. ” Auch Enten seien betroffen, ebenso Möwenarten und vereinzelt Greifvögel. Zum ersten Mal überhaupt habe das FLI zudem eine Saatkrähe positiv getestet.

„Das hatten wir auch noch nicht. ” Dass es zuletzt keine Nachweise bei Kranichen gab, könne nicht mit einer Veränderung des Virus erklärt werden. Es handele sich um dieselbe Variante wie im vergangenen Jahr. Möglicherweise spiele Immunität eine Rolle.

Für einen entsprechenden Nachweis fehlen laut Harder aber umfassende Blutproben von lebend beprobten Wildvögeln. Der Vogelzug sei weitgehend abgeschlossen. Die aktuellen Infektionen erfolgen demnach vor allem bei Wildvögeln, die ihren Winter hierzulande verbringen. Besonders Gänsehalter dürften das Infektionsgeschehen mit Sorge beobachten.

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Sie halten ihre Tiere in der Regel im Freien in Gehegen mit Wasserflächen.

„Das sind für das Virus günstige Bedingungen, solche Bestände zu erobern”, weiß Harder. Die Halter arbeiteten das ganze Jahre auf den November und Dezember hin, sodass die Tiere zu den Festtagen verkauft werden können. Wenn es dann kurz vorher zu einem Ausbruch komme, müssten die Tiere entsorgt werden.

„Es gibt viele Gänse- und auch Entenhalter, die uns bestürmen, nun doch endlich mit Vogelgrippe-Impfungen anzufangen”, sagt Harder. Allerdings gebe es anders als für andere Geflügelarten für Gänse noch gar keinen zugelassenen Impfstoff.

„Das größere Hemmnis aber ist wohl, dass man befürchtet, dass Drittstaaten außerhalb der EU ihre Märkte schließen für Geflügelprodukte aus einem europäischen Land, das impft. ” Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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