Vogelgrippe: Eierknappheit und explodierende Preise in den USA

Die Ausbreitung der Vogelgrippe führt in den USA zu einem akuten Ei-Mangel und steigenden Preisen. Kunden kämpfen mit leeren Regalen und hohen Kosten, während die Regierung unter Druck steht, die Versprechen zur Preissenkungen zu erfüllen.

Die grassierende Vogelgrippe hat in den Vereinigten Staaten zu einem akuten Ei-Mangel geführt, der sich im ganzen Land bemerkbar macht. Leere Eierregale werden immer häufiger, und Kunden müssen oft mehrere Geschäfte abklappern oder lokale Landwirte aufsuchen, um an Eier zu gelangen. Die Handelskette Trader Joe's hat beispielsweise den Einkauf auf einen Karton pro Kunde und Tag beschränkt, wie die Kette aus Monrovia, Kalifornien, bestätigt hat.

Diese Begrenzung gilt für alle Trader Joe's-Filialen im ganzen Land.Die Ausbreitung der Vogelgrippe hat zu einem enormen Verlust an Geflügel geführt: fast 158 Millionen Tiere wurden geschlachtet, hauptsächlich Legehennen. Allein im vergangenen Monat wurden über 23 Millionen Tiere getötet. Der daraus resultierende Ei-Mangel treibt die Preise in die Höhe: Der Durchschnittspreis pro Dutzend liegt aktuell bei 4,15 Dollar, das Doppelte des Preises im Sommer 2023. In Regionen, in denen der Mangel besonders akut ist, erreichen die Preise sogar 10 Dollar pro Dutzend! Das Landwirtschaftsministerium prognostiziert einen weiteren Preisanstieg von 20 Prozent in diesem Jahr.Der sprunghafte Anstieg der Eierpreise stellt für den US-Präsidenten Donald Trump eine schwere Herausforderung dar. Trump hatte nach seiner Amtseinführung vollmundig Preissenkungen auf breiter Front versprochen. Der aktuelle Ei-Mangel und die damit verbundenen Preissteigerungen werfen nun ein schlechtes Licht auf die Fähigkeit der Regierung, die wirtschaftlichen Versprechen zu halten





