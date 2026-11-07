Vogelgrippe in Deutschland: Risikostufe erhöht sich bei Wildvögeln und Geflügel

Die Risikobewertung für die Vogelgrippe in Deutschland wurde auf hoch erhöht. Nach Infektionen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern warnen Experten vor weiterer Ausbreitung aufgrund kühlerer Witterung.

Das Infektionsgeschehen der Vogelgrippe hat in Deutschland seit Oktober deutlich an Dynamik gewonnen. Nach einer relativ ruhigen Phase bis September nimmt die Zahl der Nachweise bei Wildvögel n und in Geflügelhaltungen kontinuierlich zu.

Dies führt zu einer Verschärfung der Sicherheitslage für die Landwirtschaft und den Naturschutz.

Risikostufe auf hoch angepasst

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Das Robert Koch-Institut hat mehrere Risikobewertungen um eine Stufe nach oben korrigiert. Demnach wird das Risiko eines Eintrags sowie der Aus- und Weiterverbreitung zwischen Wildvögeln in Deutschland nun als hoch eingeschätzt. Diese Einstufung gilt ebenfalls für das Risiko von Einträgen in deutsche Haltungen durch direkte und indirekte Kontakte zu Wildvögeln, was zuvor als moderat galt.

Andere Risiken, wie das Verschleppen des Erregers zwischen Haltungen innerhalb der EU und Deutschlands, werden aktuell noch als moderat eingestuft. Zuvor waren diese Bereiche als gering gefährdet eingestuft worden. Diese Änderung spiegelt die zunehmende Präsenz des Virus in der lokalen Population wider.

Kontaminierte Betriebe in Norddeutschland

Zuvor hatte es wiederholt Nachweise des Erregers in norddeutschen Betrieben gegeben. Vor wenigen Tagen wurde der Nachweis der Vogelgrippe, auch Geflügelpest genannt, in einem Putenbestand mit 6.000 Tieren im niedersächsischen Landkreis Aurich gemeldet. Die Tiere wurden daraufhin gekeult.

Ebenfalls in der zurückliegenden Woche wurde ein Nachweis in einer Haltung im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein gemeldet. In dem Kreis war bereits Ende Oktober ein Betrieb betroffen. Schließlich wurde der erste Nachweis dieser Saison in einer Haltung in Mecklenburg-Vorpommern bekannt. Im Landkreis Rostock war eine Putenhaltung mit insgesamt rund 6.000 Tieren betroffen.

Umweltfaktoren begünstigen Übertragung

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Auch das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bestätigte, dass momentan vor allem Fälle in Norddeutschland auftreten. Es werde angenommen, dass die zunehmende Bewegung der Tiere während des Zuges sowie ihre Ansammlung etwa an Rastplätzen eine Rolle spielen. Der Oktober sei ein sehr aktiver Monat in Bezug auf den Wildvogelzug, erklärte eine Sprecherin des Instituts.

Momentan kommt hinzu, dass die Temperaturen nach einem milden Frühherbst deutlich sinken. Je kälter und feuchter es sei, desto länger bleibe das Virus in der Umwelt, etwa in Ausscheidungen infizierter Vögel, aktiv. Sollte es zu Kälteeinbrüchen kommen, ist verstärkt mit Bewegung bei Wildvogelpopulationen zu rechnen, die in wärmere Regionen abwandern.

Vorsicht vor weiteren Ausbrüchen

Die Mischungen verschiedener Populationen aus unterschiedlichen Regionen begünstigen die Virusübertragung. So dramatisch wie im Herbst des Vorjahres, als unter anderem in einem vorher nicht dagewesenen Ausmaß Kraniche betroffen waren, ist die Situation bislang nicht. Experten stufen die Lage aktuell als verhalten ein.

Allerdings ist gerade jetzt aufgrund der Witterungsverhältnisse im Zusammenspiel mit etwaigen Wildvogelbewegungen mit weiteren Fällen zu rechnen. Eine Prognose, wie stark das Infektionsgeschehen in dieser Saison ausfallen werde, sei nicht möglich. Dies hänge von vielen Faktoren ab. Nachweise der Vogelgrippe, besonders bei Wildvögeln, gibt es inzwischen ganzjährig in Deutschland.

Die Vogelgrippe ist eine bei vielen Vogel- und Geflügelarten häufig tödlich verlaufende Infektionskrankheit. Weltweit gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Bei hoher Infektionsdosis ist das Virus prinzipiell auch auf den Menschen übertragbar. In Deutschland ist dem Robert Koch-Institut zufolge aber noch kein Fall bei einem Menschen bekanntgeworden. Ein Nachweis zieht in der Regel die Tötung des ganzen Bestands sowie die Einrichtung von Schutz- beziehungsweise Überwachungszonen nach sich, in denen besondere Vorsichtsmaßnahmen gelten.