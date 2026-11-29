Hansa-Rostocks Stürmer Paul-Gerhard Voglsammer musste kurz vor dem Spiel mit Knieproblemen kämpfen. Sein Einsatz war nur dank der Behandlung von Physio Max von Fritschen möglich. Das Tor bei der 75. Minute war eine Hommage an die medizinische Arbeit.

Paul-Gerhard Voglsammer markierte in der 56. Minute einen entscheidenden Moment für Hansa Rostock, als er nach einem Kopfball sofort zum Physiotherapeuten Max von Fritschen stürmte und ihn umarmte. Der 34-jährige Mittelstürmer offenbarte nach dem Spiel, dass sein Einsatz fast scheiterte, da er am Donnerstag kurzzeitig das Gefühl hatte, nicht auflaufen zu können. Ein Schlag aufs Knie hatte ihn verunsichert, und das Ausmaß der Verletzung sah zunächst nicht gut aus. Dieser Vorfall drohte den routiniertesten Spieler der Mannschaft vor der Partie auszuschließen.

Medizinische Intervention ermöglicht Einsatz

Die Situation für Hansa Rostock war angespannt, da Stammspieler Emil Holten seit Saisonbeginn immer wieder verletzt fehlte. In diesem Kontext wäre der Ausfall von Voglsammer, der in der Startelfquote eine Quote von 87 Prozent vorweisen kann, besonders bitter gewesen. Der Stürmer muss es im Sturmzentrum häufig allein richten, weshalb seine Fitness von entscheidender Bedeutung ist. Max von Fritschen leistete gute Arbeit und schaffte es, den Mittelstürmer für 75 Minuten fit zu machen, sodass sein Knie vernünftig gehalten wurde und keine Schmerzen verursachte. Diese Behandlung zahlte sich aus, als Voglsammer per Kopf traf und sich bei dem Mann bedankte, der seinen Einsatz überhaupt erst möglich gemacht hatte.

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Stürmer warnt vor übermäßiger Zuversicht

Trotz des persönlichen Triumphs und des Treibstoffs durch die körperliche Genesung redete Voglsammer den Sieg nicht schön. Als Rostocks bester Torschütze warnte er vor einem falschen Sicherheitsgefühl und betonte, dass die ersten 60 Minuten zwar unter Kontrolle waren, die Kontrolle aber später etwas abgegeben wurde. Durch das Zulassen von Chancen beim Gegner hätte das Spiel schnell unangenehm werden können, wenn diese das 2:1 erzielt hätten. Voglsammer forderte eine bessere Kontrolle und klare Worte statt des typischen Siegesrausches, um die Fehleranalyse ehrlich durchzuführen.

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Hansa im Aufstiegsrennen ohne Leichtigkeit

Hansa Rostock läuft seinen Aufstiegszielen weiter hinterher, jedoch fehlt dem Team die erhoffte Leichtigkeit im Spiel. Voglsammer erklärte, dass lockereres Spiel und ein flowartiger Zustand automatisch zu richtigen Entscheidungen führen würden. Aktuell sei man jedoch noch nicht in dieser Verfassung und müsse sich diesen Zustand erst erarbeiten. Sein Fazit lautete klar: Gegen den FC Viktoria 1889 Berlin ging es gut, für den ambitionierten Aufstiegskampf reiche das gegenwärtige Niveau nicht aus. Die Defizite müssen behoben werden, um langfristig erfolgreich zu sein.