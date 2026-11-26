Vogue stellt die 55 bestgekleideten Promis des Jahres 2026 vor. Von Connor Storrie bis Celine Dion: Die Stars im Detail.

Das Mode-Magazin Vogue hat seine diesjährige Auswahl der bestgekleideten Persönlichkeiten veröffentlicht. Herausgekommen ist eine Liste mit 55 stylischen Stars des Jahres 2026. Im Gegensatz zu herkömmlichen Rankings verzichtet die Publikation auf klare Platzierungen. Stattdessen sortiert die Redaktion die Prominenten in zwölf unterschiedliche Kategorien ein. Die Auswahl ist bewusst subjektiv und honoriert außergewöhnliche Modeauftritte.

Karriere- und Style-Booster bei Connor Storrie

Connor Storrie hat in den vergangenen Monaten einen rasanten Aufschwung erlebt. Durch seine Rolle als russischer Eishockeyspieler Ilya Rozanov in der Serie Heated Rivalty wurde der 26-Jährige international bekannt. Vogue attestierte ihm in den letzten zwölf Monaten ein Modewunder. Die Belohnung war ein Cover-Auftritt der digitalen Ausgabe. Bei der Met Gala im Mai 2026 in New York zeigte er ein transparentes, gepunktetes Seidentop mit langer Schleife. Dazu kombinierte er eine schwarze Hose.

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Trendsetter im Pärchen-Look und Streetstyle

In der Kategorie Besser zusammen darf das populäre Paar nicht fehlen. Harry Styles trägt den 32. Geburtstag. Seine Lebensgefährtin Zoë Kravitz ist 37 Jahre alt. Ein gemeinsamer Auftritt auf dem roten Teppich steht noch aus. Regelmäßig sorgen ihre lässigen Streetstyles für Aufregung. Er erscheint in Jeans und Anorak, sie in Boho-Kleid und Mantel. Die beiden zeigten sich im März 2026 in New York in dieser Kombination.

Konsequente Stil-Sprache von Zendaya und Margot Robbie

Zendaya beweist, dass sie modisch in keine Schublade passt. Die Schauspielerin wird von Vogue zu den Stars gezählt, die ihren Stil bis ins kleinste Detail konsequent durchziehen. Im März 2026 in Paris trug sie ein Hemdkleid von Louis Vuitton mit XXL-Kragen und asymmetrischem Saum. Dazu griff sie zu einem breiten Ledergürtel und spitzen Pumps. Auch Margot Robbie (36) zeigt spektakuläre Haute-Couture-Looks. Bei der Weltpremiere von Wuthering Heights am 28. Januar 2026 in Los Angeles trug sie eine Robe von Schiaparelli. Das Kleid hatte ein trägerloses Spitzenkorsett und einen Farbverlauf von Schwarz zu Blutrot.

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Starke Auftritte von Sandra Hüller und Kendall Jenner

Frauen mit spektakulären Abendkleidern gehören in die Auswahl. Vogue schwärmt von Sandra Hüller. Die deutsche Schauspielerin glänzte im Mai bei den Filmfestspielen in Cannes. Sie trug eine voluminöse weiße Federjacke mit schwarzen Federspitzen über einem bodenlangen Kleid. Kendall Jenner (31) gehört zu den Fashion-Highlights. Bei der Met Gala im Mai 2026 in New York zeigte sie ein maßgeschneidertes Kleid von GapStudio. Die Kreation erinnerte an eine geflügelte Siegesgöttin.

Triumphales Comeback von Celine Dion und Teyana Taylor

Auch Persönlichkeiten mit großen Erfolgen werden geehrt. Celine Dion feierte ein Comeback nach ihrer Stiff-Person-Syndrom-Diagnose. Sie gab 16 ausverkaufte Konzerte in der Pariser Plénitude Arena. Am 12. September 2026 in Nanterre trug sie ein trägerloses Dior-Kleid mit plissiertem Rock. Teyana Taylor (35) gehört zu den Stars mit unverwechselbarem Stil. Bei den BET Awards im Juni 2026 in Los Angeles trug sie eine bordeauxrote Robe von Stéphane Rolland.