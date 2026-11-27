Die Dezember-Ausgabe der VOGDE präsentiert eine mixtur aus Mode, Kultur und festlicher Eleganz, mit Schwerpunkt auf Freundschaft, Jane-Austen-Adaption und High-Fashion-Inszenierungen.

Die aktuelle Dezember-Ausgabe der deutschen VOGUE bietet einen faszinierenden Einblick in die Welt der Mode, Kultur und des festlichen Lebens. Im Mittelpunkt der Coverstrecke stehen zwei Models, die nicht nur auf den Bildern, sondern auch im echten Leben eine enge Freundschaft verbinden.

Diese Verbindung wird durch die stilvolle Inszenierung von Fotograf Santi Sierra und Stylistin Ángela Esteban-Librero sichtbar, die gemeinsam mit dem Haar- und Make-up-Artisten Ricardo Calero von Uno Artists eine Atmosphäre der Eleganz und Wärme schaffen. Die Redaktion hat dabei ein persönliches Geschenk der beiden Freundinnen in der Reportage versteckt, das es für die aufmerksamen Leser zu entdecken gilt. Neben der visuellen Pracht liefert die Zeitschrift auch tiefgehende Einblicke in die Kunst der Inszenierung.

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Dior Make-up und Festtagsstyling

Besonders hervorzuheben ist die Kollaboration mit Dior, bei der Make-up-Artist Peter Philips demonstriert, wie man das passende Festtagsoutfit durch professionelles Make-up vervollständigt. Diese Tipps richten sich an alle, die während der Feiertage nicht nur optisch, sondern auch stilistisch auf der Höhe der Zeit sein möchten. Die Kombination aus luxuriöser Kleidung und feinem Schmuck unterstreicht die Bedeutung der persönlichen Note im modernen Luxus.

Ein weiterer Schwerpunkt der Ausgabe liegt im Kulturteil, wo die Aufmerksamkeit auf die Produktion des Drehbuchs für die vielbegehrte Netflix-Adaption eines Jane-Austen-Klassikers gerichtet wird. Dolly Alderton, die für das Drehbuch verantwortlich zeichnet, erzählt in ihrem Produktionstagebuch von den Herausforderungen und Erfolgen hinter den Kulissen der Serie. Die Zuschauer können in einer exklusiven Fotostrecke die Darstellerinnen und Darsteller besser kennenlernen, darunter Emma Corrin, Olivia Colman und Jack Lowden.

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Kulturteil mit Serie und Theater

Neben der Analyse der Serie berichtet die Redaktion auch von einem Besuch im Theater Neue Flora in Hamburg, wo die Inszenierung der neuen Produktion beobachtet wurde. Hier kommen die Hauptdarstellerinnen Florence Kasumba und Isabel Waltsgott zu Wort und geben Einblicke in ihre Vorbereitung und Interpretation der Rollen. Diese kulturelle Berichterstattung zeigt, wie Theater und Film sich gegenseitig inspirieren und bereichern, und bietet den Lesern einen umfassenden Überblick über die aktuellen Trends in der darstellenden Kunst.

Die stilistische Bandbreite der Ausgabe wird durch eine Vielzahl von Fotosetups unterstrichen, die sowohl High-Fashion als auch lässigen Alltagsstil abdecken. Von kaschmierten Pullovern von Falconeri und Röcken von Louis Vuitton bis hin zu Stricktops und Lederschuhen von Acne Studios, die Modeikonen wie Maty Fall von IMG Models präsentieren, wird die Vielfalt der Saison demonstriert. Auch Casual-Chic kommt nicht zu kurz, mit Kleidungsstücken von Levi's, Isabel Marant und Loro Piana, kombiniert mit Sneakern von Nike.

Haute Couture und Modevielfalt

Eine weitere Reportage unter der Leitung von Fotograf Juergen Teller und Stylistin Julia Sarr-Jamois zeigt Modelle wie Libby Bennett, Hejia Li und Bebe Parnell in extravaganten Kreationen von Balenciaga Couture, Ashi Studio und Robert Wun Couture. Diese Aufnahmen, die mit Hilfe von Produkten von Salon 44, Chanel und Oribe entstanden sind, präsentieren eine Welt der Haute Couture, die mit feinen Details wie Organza-Federn, handgewebtem Jacquard und besticktem Samt überzeugt.

Die sorgfältige Arbeit der Produktionsteams, darunter Cinq Étoiles Productions, gewährleistet höchste Qualität und betont die Handwerkskunst hinter jeder Kreation. Insgesamt lädt die VOGUE-Ausgabe dazu ein, nicht nur die großen Bildstrecken zu genießen, sondern auch die vielen spannenden Geschichten und Persönlichkeiten zu entdecken, die auf den Seiten zwischen den großen Reportagen zu finden sind.