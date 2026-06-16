VOGUE World eröffnet die Bibliothek von Quarto Oggiaro in Mailand

Die Bibliothek von Quarto Oggiaro in Mailand wird von VOGUE World eröffnet, einem neuen Zentrum, das darauf ausgerichtet ist, das Viertel und die Lebensqualität seiner Bewohner:innen zu stärken sowie Talente aus den Bereichen Mode, Musik und Kunst zu fördern.

Die Bibliothek von Quarto Oggiaro in Mailand wird von VOGUE World eröffnet, einem neuen Zentrum, das darauf ausgerichtet ist, das Viertel und die Lebensqualität seiner Bewohner:innen zu stärken sowie Talente aus den Bereichen Mode, Musik und Kunst zu fördern.

Der Erlös der Mailänder Ausgabe von VOGUE World wird für soziale Projekte des Gastlandes gesammelt, wie es bei den vergangenen Ausgaben in New York, Paris, London und Los Angeles der Fall war. Die Bibliothek von Quarto Oggiaro wird zu einem kulturellen Knotenpunkt, an dem Kreativität, menschliche Qualitäten und Technologie aufeinandertreffen. Die Unterstützung der Bibliothek ermöglicht es, einen Raum des traditionellen Wissensaustauschs durch die Ausleihe von Büchern in einen kulturellen Knotenpunkt zu verwandeln.

Wissen wird als Gemeinschaftserlebnis gelebt und Kultur wird mit einem menschenzentrierten Ansatz weitergegeben. Das Projekt knüpft an VOGUE World: Mailand an und dessen umfassendere Reflexion über den Wert menschlicher Kreativität. In einem zunehmend automatisierten Umfeld werden Handeln, Kultur und kollektive Teilhabe zu konkreten Ausdrucksformen von Authentizität, Beziehung und Verbundenheit zwischen den Menschen.

Dieses Projekt eröffnet der jungen Generation neue Möglichkeiten: In den Räumlichkeiten, die im Rahmen des Projekts aufgewertet werden, finden sie einen neuen Ort, an dem sie sich austauschen, zusammenarbeiten, kreativ sein und sich treffen können. Die Bibliothek von Quarto Oggiaro ist ein wichtiger Teil der Stadt Mailand und wird in den nächsten Jahren saniert.

Das heutige Gebäude in der Via Otranto beherbergte einst die alten öffentlichen Duschen des Stadtteils, während sich die alte Bibliothek in der Via Val Trompia 45/A befand. Im Jahr 2003, als der Bibliotheksstandort in die sanierten ehemaligen Duschen verlegt wurde, wurde die alte Bibliothek zu FabriQ, dem ersten Inkubator der, der sich der sozialen Innovation widmet.

Die Sanierung der Bibliothek von Quarto Oggiaro - eine der Prioritäten der Stadt Mailand - verkörpert diese Vision, indem sie einen Ort, der historisch dem Wissen gewidmet war, in einen zeitgenössischen Kulturknotenpunkt verwandelt, an dem Kreativität, Neugier und Gemeinschaft auf lebendige Weise zusammenkommen. Soziale Wirkung zu erzielen bedeutet heute, in einer Zeit, in der die Rolle von Orten des gemeinsamen Wissens zunehmend im Mittelpunkt der Debatte steht, einem Vorort der Stadt neue Energie und Chancen zu verleihen, indem ein Raum geschaffen wird, der zwar für junge Menschen konzipiert ist, aber der gesamten Gemeinschaft offensteht.

In dieser Perspektive knüpft das Projekt an VOGUE World: Mailand und dessen umfassendere Reflexion über den Wert menschlicher Kreativität an. In einem zunehmend automatisierten Umfeld werden Handeln, Kultur und kollektive Teilhabe zu konkreten Ausdrucksformen von Authentizität, Beziehung und Verbundenheit zwischen den Menschen. Dieses Projekt eröffnet der jungen Generation neue Möglichkeiten: In den Räumlichkeiten, die im Rahmen des Projekts aufgewertet werden, finden sie einen neuen Ort, an dem sie sich austauschen, zusammenarbeiten, kreativ sein und sich treffen können.

Die Unterstützung der Bibliothek von Quarto Oggiaro ermöglicht es, einen Raum des traditionellen Wissensaustauschs durch die Ausleihe von Büchern in einen kulturellen Knotenpunkt zu verwandeln. Wissen wird als Gemeinschaftserlebnis gelebt und Kultur wird mit einem menschenzentrierten Ansatz weitergegeben





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