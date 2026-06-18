"Voicemails for Isabelle": Netflix Originals or Adaptation? Fans Compare it to "SMS for You"

Netflix's "Voicemails for Isabelle" has been compared to "SMS for You" by US viewers. According to US-fans on Youtube, the comparison is not just coincidental but quite well-received. Nevertheless, pushed by US box office failure, Netflix officially denies referring to the movie's adaptation of "SMS for You". Leah McKendrick's "Voicemails for Isabelle" shares similarities with the 2014 movie "SMS for You". Differences like actor distribution, genre mixing, and more. CMO Report (https://www.cmoreport.com/netflix-movies/sentimental-journey-of-voicemails-for-isabelle/).

"Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

" beginnt mit einem Verlust. Jill (Zoey Deutch) verliert ihre Schwester Isabelle und hört nicht auf, ihr Sprachnachrichten zu schicken. Sie erzählt darin von ihrem Alltag als angehende Konditorin in San Francisco, von ihrem cholerischen Chef und dem Schmerz, der bleibt. Wes (Nick Robinson), ein Immobilienmakler aus Austin, bekommt Isabelles alte Handynummer als neue Arbeitsnummer zugeteilt und hört jede dieser Nachrichten mit.

Ohne Wissen von Jill verliebt er sich in eine Frau, die er noch nie gesehen hat.

" wagte dich Karoline Herfurth 2016 an ihr Regiedebüt und traf einen Nerv der Zeit. Der Film lockte fast sechs Millionen Menschen in die Kinos und platzierte sich am Ende des Jahres unter den Top Ten der Kinojahrescharts der deutschen Filmproduktionen. Die Hauptrollen spielten Priyanka Chopra und Sam Heughan. Die Ähnlichkeit zwischen "Voicemails für Isabelle" und "Love Again" beziehungsweise "SMS für dich" ist sogar US-Fans nicht verborgen bleiben. Webseite (https://www.movieweb.com/moviemoz/news/wgu/voicemails-for-isabelle-has-a-lot-of-props-given-to-sms-for-you/)





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Netflix Film Adaption Similarities Differences

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Das Zelda: Ocarina of Time-Remake macht unsere Kindheits-Albträume realistischer und Fans fürchten sich jetzt schon davorZelda: Ocarina of Time bekommt noch dieses Jahr eine Neuauflage mit schickerer Grafik. Das bedeutet auch, dass die gruseligsten Monster des Originals...

Read more »

Heute im TV: Dieser 4. Teil einer Kult-Reihe voller Stars schlug ganz souverän David Fincher im Box-Office-DuellDas „Scary Movie“-Franchise scheint nicht totzukriegen zu sein. Aktuell ist Teil 6 in unseren Lichtspielhäusern zu erleben. Aufgrund seines Erfolges kramen die TV-Sender nun natürlich die vorhergehenden Parts aus dem Archiv – so wie heute Abend:

Read more »

120 Millionen Aufrufe! Fantasy-Abenteuer auf dem Weg in die Top-10 der erfolgreichsten Netflix-Filme – Alan Ritchson & Ryan Gosling bald geschlagen?Alan Ritchson hat mit „War Machine“ einen der 10 erfolgreichsten Netflix-Filme aller Zeiten abgeliefert – doch ein anderer Netflix-Neustart des Jahres 2026 sitzt dem „Reacher“-Star bereits im Nacken: „Swapped – Getauscht“.

Read more »

Netflix räumt auf: Gefloppter Fantasy-Blockbuster fliegt aus dem AboDer Superhelden-Film 'The Flash' verscgwindet aus dem Programm von Netflix.

Read more »

Kabel Eins führt 'Best of the Rest' an, 'Bachelors' am BodenWährend 'Die Bachelors' am Mittwoch bei RTL neuerliche Tiefstwerte erzielten, war Kabel Eins dank 'Scary Movie' in der Zielgruppe der stärkste WM-Verfolger - dafür reichten dem Sender aber schon weniger als fünf Prozent Marktanteil.

Read more »

Was?! Netflix setzt neue Serie der Stranger Things-Macher nach nur einer Staffel abSci-Fi-Fans werden einen Moment brauchen, um sich zu fassen: Netflix hat die neue Serie der Stranger Things-Macher, The Boroughs, überraschend nach nur einer Staffel abgesetzt.

Read more »