Voit Automotive schließt Ende 2027 seine Stanze-Abteilung in St. Ingbert. 210 Jobs sind betroffen. Der Hauptkunde ZF steigt aus, die Insolvenz ist unabwendbar.

Die Geschichte von Voit Automotive in St. Ingbert neigt sich ihrem endgültigen Kapitel zu. Seit 1947 prägte der Autozulieferer den Wirtschaftsstandort in der saarländischen Stadt, doch nun wird Ende 2027 die Tür für die verbliebene Stanze-Produktion geschlossen. Insgesamt sind 210 Beschäftigte von den Schließungen betroffen, was das Ende einer fast 80-jährigen Unternehmensära markiert. Die Suche nach einem neuen Investor ist gescheitert, und die Hoffnung auf den Erhalt von Arbeitsplätzen zerbrach.

Ausstiege und Insolvenzfaktoren

Der Generalbevollmächtigte Matthias Bayer, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, bestätigte den endgültigen Auslauf der Produktion. Voit Automotive wird nach Beendigung des Druckguss-Bereichs zum Jahresende 2025 auch die Stanze-Abteilung schließen. Die Pläne scheiterten daran, dass sich Kaufinteressenten und der Hauptkunde ZF, ein großer Getriebe-Hersteller, nicht auf eine langfristige Zusammenarbeit einigen konnten. Diese Abwanderung eines Kernkunden beschleunigte die Schließung.

Also read Automobilzulieferer Voit soll Mitte 2027 schließen

Voit-Geschäftsführer Hendrik Otterbach nannte mehrere Gründe für die Insolvenz. Er erwähnte einen signifikanten Nachfragerückgang, stark gestiegene Energiekosten sowie erhöhte Personalkosten infolge von Tarifabschlüssen. Der Bürgermeister bezeichnete die Entwicklung als traurige Nachricht und sprach von einem schweren Verlust für den Wirtschaftsstandort und die betroffenen Mitarbeiter.

Maßnahmen für die Belegschaft

Allen verbliebenen Mitarbeitern wurde der Wechsel in eine Transfergesellschaft angeboten. Hendrik Otterbach betonte, dass die Dauer der Betriebszugehörigkeit entscheidend dafür ist, wie lange die Mitarbeiter dort verbleiben können. Die Laufzeit beträgt bis zu zwölf Monate. Um die finanzielle Situation der Betroffenen abzufedern, wird das Transferkurzarbeitergeld um 20 Prozent aufgestockt.

Advertisement

Die Kosten für die Transfergesellschaft teilen sich Voit und der Autozulieferer ZF gemeinsam. Diese Aufteilung der Lasten erfolgte trotz des Scheiterns einer strategischen Partnerschaft im operativen Geschäft. Die Maßnahmen sollen die Übergangsphase für die rund 90 Beschäftigten, die bis zum Schluss die Produktion sicherstellen, begleiten.

Finanzielle Anreize und Ausblick

Für die letzten Mitarbeiter der Produktionslinie gibt es zudem spezifische Unterstützungsmaßnahmen. Diese rund 90 Beschäftigten, die bis zur vollständigen Schließung im Jahr 2027 noch für die Produktio n sorgen, erhalten eine von ZF finanzierte Bleibeprämie. Diese Prämie dient als Anreiz, um die Prozesse bis zum Ende des Jahres 2027 stabil zu halten.

Die Schließung markiert den Abschluss einer langen Tradition. Der Stanzbereich, der noch versucht werden sollte, zu retten, ist nun ebenfalls Teil der Insolvenzstruktur. Die Stadt St. Ingbert muss sich auf den Weg ohne einen der traditionsreichsten Arbeitgeber der Region einstellen, während die betroffenen Arbeitnehmer in die Transfergesellschaften eingegliedert werden.