Der Autozulieferer Voit Automotive lässt seine Produktion in St. Ingbert endgültig stoppen. 210 Mitarbeiter sind betroffen, da keine Investor gefunden wurde.

Der deutsche Autozulieferer Voit Automotive beendet endgültig seine Produktion am Standort St. Ingbert. Damit geht das Ende einer nahezu 80-jährigen Unternehmensgeschichte in die Geschichte ein. Der Bürgermeister der Stadt bezeichnet die Entwicklung als traurige Nachricht für die Region. Insgesamt sind 210 Beschäftigte von der Schließung und den damit verbundenen Arbeitsverhältnissen betroffen. Der Versuch, das Unternehmen durch einen Investor zu retten, ist gescheitert. Zudem hat der Hauptkunde das Unternehmen verlassen.

Scheitern der Rettungsversuche am Produktionsstandort

Matthias Bayer, Generalbevollmächtigter und St. Ingberter Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, bestätigt den endgültigen Auslauf der Produktion. Nach dem Ende des Bereichs Druckguss wird zum Jahresende 2025 auch die Produktion im Bereich Stanzen eingestellt. Die Hoffnung, wenigstens einen Teil der Jobs im Stanzbereich zu retten, ist damit geplatzt. Bayer gab an, dass sich sowohl Kaufinteressenten als auch der Hauptkunde ZF nicht auf eine langfristige Zusammenarbeit einigen konnten. Dies beendet die Ära von Voit, der seit 1947 eng mit der Stadt verbunden ist.

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Gründe für die Insolvenz und strategische Fehler

Hendrik Otterbach, der Geschäftsführer von Voit Automotive, nannte mehrere entscheidende Gründe für die Insolvenz. Ein signifikanter Nachfragerückgang belastete das Unternehmen stark. Hinzu kamen stark gestiegene Energiekosten, die die Gewinnmargen weiter drückten. Erhöhte Personalkosten infolge von Tarifabschlüssen verstärkten die finanzielle Lage zusätzlich. Diese Faktoren führten dazu, dass sich das Unternehmen nicht mehr am Markt halten konnte. Die Belegschaft war bereits in den vergangenen Jahren kräftig geschrumpft, was die Situation nicht verbesserte.

Sozialplan und Unterstützung für die Mitarbeiter

Allen verbliebenen Mitarbeitern wurde der Wechsel in eine Transfergesellschaft angeboten. Abhängig von der Dauer ihrer Betriebszugehörigkeit können sie dort bis zu zwölf Monate verbleiben. Das Transferkurzarbeitergeld wird um 20 Prozent aufgestockt, um die Einkommenssicherung zu gewährleisten. Die Kosten der Transfergesellschaft tragen Voit und der Autozulieferer ZF gemeinsam. Diese Vereinbarung soll den Übergang für die Betroffenen etwas abfedern. Die Kooperationsbereitschaft von ZF zeigt, dass Teile der Wertschöpfungskette noch bestehen.

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Finanzielle Anreize für verbleibende Belegschaft

Rund 90 Beschäftigte, die nun bis zum Schluss die Produktion sicherstellen sollen, erhalten besondere Unterstützung. ZF finanziert eine Bleibeprämie für diese Mitarbeiter. Diese Prämie soll die Motivation aufrechterhalten, bis die Produktion vollständig läuft. Die Zahl der betroffenen Mitarbeiter beläuft sich auf 210 Personen. Der Standort St. Ingbert war über Jahrzehnte ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Der Verlust wird als schwerer Schlag für den Wirtschaftsstandort gewertet.

Ausblick auf die Zukunft des Industriestandorts

Die Schließung von Voit Automotive markiert das Ende einer fast 80-jährigen Ära. Die Stadt St. Ingbert verliert einen langjährigen Arbeitgeber. Die 210 Beschäftigten stehen nun vor der Aufgabe, neue Perspektiven zu finden. Die Transfergesellschaft bietet einen zeitlich begrenzten Rahmen zur Überbrückung. Die gemeinsame Finanzierung durch Voit und ZF stellt sicher, dass die Kosten fair verteilt sind. Die bleibende Prämie für die verbleibenden 90 Mitarbeiter honoriert deren Einsatz bis zum Produktionsende. Die Region muss sich auf den Weg machen, neue Arbeitsplätze zu generieren.