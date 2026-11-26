Pricing wird im Rohstoffgeschäft zur strategischen Aufgabe: Nicht der Marktpreis allein, sondern die Weitergabe von Kosten entscheidet über robuste Margen in unruhigen Märkten.

Pricing wird im Rohstoffgeschäft zur strategischen Aufgabe: Nicht der Marktpreis allein, sondern die Weitergabe von Kosten entscheidet über robuste Margen in unruhigen Märkten. Kaum ein Markt hat in den vergangenen Jahren so stark geschwankt wie der für Rohstoffe.

Kupfer beispielsweise kostete im März 2020 an der Londoner Metallbörse nur rund 4.400 Dollar je Tonne, im Oktober 2026 jedoch rund 14.400 Dollar, nahe am Rekordhoch. Erdgas kostete in Europa Anfang 2021 noch 15 bis 25 Euro je Megawattstunde, im August 2022 rund 340 Euro und ein Jahr später wieder 35 Euro. Zwei Beispiele für extreme Veränderungen, die für Unternehmen Herausforderungen mit sich bringen. Gleichzeitig sorgen Zölle, Handelskonflikte und geopolitische Spannungen dafür, dass keine Ruhe einkehrt.

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Den Rohstoffpreis kann kein Unternehmen beeinflussen. Jedoch kann es beeinflussen, wie es Preisänderungen an seine Kunden weitergibt. Ob die Marge hält, entscheidet sich nämlich an genau dieser Stelle. Volatilität ist deshalb vor allem eine Aufgabe für Pricing und Vertrieb.