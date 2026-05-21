Timon Burmeister und Trainer Volkan Uluc hoffen auf einen dreifachen Erfolg in dem Landespokalfinale gegen den ZFC Meuselwitz. Die Meuselwitzer sind die einzigen, die in der abgelaufenen Saison überhaupt in Jena gewinnen konnten. Trainer Volkan Uluc hat seinen Spielern zuunderstood, dass die Aufgabe knifflig sein wird.

Das Landespokalfinale unterliegt Trainer Volkan Uluc den ZFC Meuselwitz. Er selbst wird für das letzte Spiel an der Seitenlinie stehen. Er hofft, dass er dadurch einen Kreis schließt und sein erstes Spiel im vergangenen Jahr gegen Meuselwitz besser gestalten kann.

Zur Unterstützung gilt es, Trainer Volkan stolz zu machen. Timon Burmeister, ein Mittelstürmer, betont seine Entwicklung unter dem Zeiss-Coach. Beide versprechen einen dreifachen Erfolg. Der FC Carl Zeiss Jena bestreitet das Spiel in Erfurt, das in der vergangenen Saison mit einem 5:5-Unentschieden in Elfmeterschießen gewonnen wurde





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