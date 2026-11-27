Der Verwaltungsrat des Lobbyverbands muss einen Nachfolger für BVR-Präsidentin Marija Kolak finden. Eine der großen internationalen Personalberatungen ist nun mandatiert.

Der BVR-Verwaltungsrat hat die Personalberatung Spencer Stuart mit der Suche nach einer Nachfolge für BVR-Präsidentin Marija Kolak beauftragt. Kolak hat im September erklärt, für eine dritte Amtszeit nicht zur Verfügung zu stehen.

Ihr Vertrag läuft Ende 2027 aus. Seit Anfang 2024 haben zehn Institute Hilfe von der BVR-Sicherungseinrichtung benötigt. Die Garantien summieren sich auf fast 2,5 Milliarden Euro. Als möglicher Nachfolger gilt Stefan Müller, Chef des Genossenschaftsverbands Bayern und früherer CSU-Bundestagsabgeordneter.

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Die Volks- und Raiffeisenbanken treiben die Suche nach einer neuen Spitze ihres Branchenverbands BVR voran. Der BVR-Verwaltungsrat, der über die Besetzung des Verbandsvorstands entscheidet, hat die Personalberatung Spencer Stuart mit der Kandidatensuche beauftragt. Das hat das Handelsblatt von mehreren Insidern erfahren. Gesucht wird eine Nachfolge für BVR-Präsidentin Marija Kolak, deren Vertrag Ende 2027 ausläuft.