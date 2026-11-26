Volksbühnen-Permiere von Brasch: Was das Ganze soll?
Das erschließt sich nicht. „Alles Glück der Welt“ nach Thomas Brasch, an der Berliner Volksbühne inszeniert von Lena Brasch, zerfällt in virtuose Einzelteile.
Das erschließt sich nicht.
„Alles Glück der Welt“ nach Thomas Brasch, an der Berliner Volksbühne inszeniert von Lena Brasch, zerfällt in virtuose Einzelteile. Na ja. Mit so einem Gefühl aus dem Theater zu gehen, ist nicht das Schlechteste, was passieren kann. Aber natürlich auch vom Besten weit entfernt.
Wie es sich für eine Premiere gehört, ist man mit diesem Gefühl ziemlich allein, denn gestisch reicht es knapp für ein Achselzucken, während um einen herum die expressive Begeisterung inklusive Pfeifkonzert tobt. Beim Heimspiel in der Fankurve gelandet.
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