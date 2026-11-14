Volkstrauertag: Opfer der Bombenangriffe 1945 im Landkreis Donau-Ries

Der Volkstrauertag erinnert an die zivilen und militärischen Toten des Zweiten Weltkriegs. Im Landkreis Donau-Ries starben Hunderte bei Luftangriffen auf Bahnhöfe und Industriestandorte.

Der Volkstrauertag dient heute der Erinnerung an alle Toten von Kriegen und Gewaltherrschaft weltweit. Im Landkreis Donau-Ries stehen dabei insbesondere die Opfer der letzten Kriegstage im Jahr 1945 im Fokus. Die historischen Ereignisse dieser Monate haben tiefe Spuren in der Region hinterlassen und fordern bis heute ein bewusstes Gedenken an die unzähligen zivilen Opfer. Die Vergangenheit ist dabei kein abstraktes Kapitel, sondern konkret in den Denkmälern und Gedenkstätten der einzelnen Ortschaften verankert.

Gedenkort Kirche St. Luzia und Ottilia in Monheim

In Monheim erinnert eine Gedenkstätte an der Kirche St. Luzia und Ottilia an die Männer aus dem Ort, die während der beiden Weltkriege ihr Leben verloren. Diese Anlage wurde bereits 1958 errichtet und dient als steter Mahnstein für die Nachwelt. Im Friedhof von Monheim hält eine separate Gedenktafel die Erinnerung an neun polnische Bürger wach, die am 21. April 1945 dem Krieg zum Opfer fielen. Diese Tafel ehrt Zwangsarbeiter, die bei einem Luftangriff auf den Bahnhof Otting-Weilheim ums Leben kamen. Die Identität der Opfer wurde durch Datenblätter des Weilheimer Bürgermeisters an die Arolsen Archives in Nordhessen übermittelt, die zwischen 1946 und 1947 angelegt wurden.

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Detailierte Opferzahlen des Angriffs auf Otting-Weilheim

Bei dem verheerenden Angriff auf den Bahnhof Otting-Weilheim starben neun Arbeitskräfte unterschiedlichen Alters. Zofia Dawidowicz, deren Name auf der Tafel als Dawdowicz geschrieben steht, hatte erst wenige Wochen vor ihrem Tod ihren 18. Geburtstag gefeiert. Der älteste unter den Getöteten war Adam Dawidowicz, der 56 Jahre alt war. Acht der Arbeiterinnen und Arbeiter verstarben noch am Tag des Angriffs selbst. Eine weitere Opferstatistik listet Julia Karpowicz auf, die am 2. Mai in Monheim ihren schweren Verletzungen erlag. Die Daten dieser Opfer sind heute in den offiziellen Archiven der Gedenkstätte bewahrt.

Massive Zerstörung durch Luftangriffe auf Bahnanlagen

Die Alliierten zielten im Frühjahr 1945 gezielt auf Bahn- und Industrieanlagen auf dem Land, um den deutschen Widerstand zu brechen. Der Krieg erreichte Deutschland in diesen Tagen längst seinen endgültigen Wendepunkt. Innerhalb und im Umfeld des Landkreises Donau-Ries starben zwischen Treuchtlingen und Münster im Süden weit über 1000 Menschen. Die Mehrheit dieser Toten waren Zivilisten. Treuchtlingen wurde im Nachbarlandkreis am schwersten getroffen, wobei allein am 23. Februar 586 Personen, sowohl militärisches Personal als auch Zivilisten, ums Leben kamen. Weitere Angriffe folgten am 8., 10. und 11. April.

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Schwere Verluste in Oettingen, Asbach-Bäumenheim und Rain

Auch andere Orte der Region waren massiv betroffen. Am selben Tag, dem 23. Februar, wurden in Oettingen über 200 Personen getötet. Asbach-Bäumenheim war wegen der Produktion von Flugzeugteilen ein Ziel für Bombenangriffe. Man schrieb den 19. März, als etwa 170 Menschen bei diesem Schlag starben. Am Ostermontag, dem 2. April, galt ein Tieffliegerangriff dem Bahnhof in Rain. Dabei kamen 17 Menschen in einem dort stehenden Flüchtlingszug ums Leben. Diese spezifischen Daten zeigen die Zerstreuung der Gewalt auf verschiedene Infrastrukturknotenpunkte der Region.

Die schwersten Opferzahlen in Donauwörth und Gunzenheim

Die zweifellos schwersten Narben innerhalb des Landkreises erlitt Donauwörth. Bei den Bombardements am 11. und 19. April sowie weiteren Tieffliegerangriffen starben dort 315 Menschen. Die überwiegende Mehrheit dieser Toten waren Zivilisten. Der Krieg war im April bereits vor Ort angekommen, wobei der Vormarsch vor allem aus der Luft unterstützt wurde. Noch am 24. und 25. April gab es im kleinen Ort Gunzenheim elf Tote durch Artilleriebeschuss. Diese lokalen Konflikte zeigen die unmittelbare Nähe zur Frontlinie in den letzten Kriegswochen.

Einhelliges Gedenken über alle Opfergruppen hinweg

Der Volkstrauertag wurde ursprünglich 1925 als Tag für die im Weltkriege Gefallenen in der Fastenzeit eingeführt. Nach der missbräuchlichen Nutzung durch die Nationalsozialisten als Heldengedenktag gab es ihn in einzelnen Orten bereits 1946 wieder. Theodor Heuss führte 1952 das Sprechen des Totengedenkens auf Bundesebene ein. Das heutige Verständnis schließt alle Toten von Kriegen und Gewaltherrschaft ein. Dazu gehören Soldaten, Euthanasie-Opfer aus Schweinspoint zwischen 1940 und 1941, Häftlinge der Konzentrationslager in Bäumenheim, Zwangsarbeiter in Weilheim und die zahlreichen zivilen Opfer der Monate Februar bis April 1945 in den Städten und Dörfern der Region.