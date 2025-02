Volkswagen bringt 20.000-Euro-Elektroauto ID.1 heraus, Škoda steigt aus

Volkswagen plant die Produktion eines erschwinglichen Elektroautos für 20.000 Euro. Škoda wird jedoch nicht an dem Projekt teilnehmen, da die Tschechen Verluste befürchten. VW hingegen sieht sich in diesem Segment mit höheren Preisen besser positioniert.

Volkswagen kündigte kürzlich sein 20.000-Euro- Elektroauto ID.1 an. Allerdings wird Škoda, die tschechische Tochter der Volkswagen -Gruppe, keinen vergleichbaren Wagen auf den Markt bringen. Damit distanziert sich das Unternehmen von einem zentralen Zukunftsprojekt der Gruppe. Der Artikel berichtet, dass die Nachfrage nach dem batteriebetriebenen Kleinstwagen e-up! und seinen Varianten von Škoda und Seat deutlich aus den Produktionskosten zu schießen drohte.

VW hatte mit diesen Modellen trotz hoher Nachfrage Verluste zu verzeichnen. Die Produktionslinien wurden daraufhin eingestellt.Anstelle dessen kündigte VW die Fertigung eines neuen, kleinen E-Mobils mit moderner Technik zum günstigen Preis für Mitte des Jahrzehnts an. Dieses soll 2027 in Produktion gehen. Ursprünglich plante VW, das kleinste Elektroauto in Partnerschaft mit Renault in dessen slowenischem Werk zu bauen. Renault zeigte Interesse an einer Zusammenarbeit mit VW im Rahmen der Neuauflage des Twingo als Vollstromer. Doch Volkswagen-Betriebsratschefin Daniela Cavallo legte ihr Veto ein und setzte sich für die Auslastung der eigenen Werke ein. VW-Chef Thomas Schäfer kündigte daraufhin ein reines Volkswagen-Projekt an.Die „Markengruppe Core“, zu der VW, Škoda und Seat gehören, soll „preiswerte Elektrofahrzeuge aus Europa für Europa“ auf den Markt bringen und diese in einem der kostengünstigeren Werke des Konzerns in Ost- oder Südeuropa produzieren. Škoda wird die Produktion des 20.000-Euro-Elektroautos nicht übernehmen. Der Grund sei, dass die Tschechen mit dem Modell Verluste befürchten. VW sei in diesem Segment mit etwas höheren Preisen besser positioniert. Kleinwagen sind für alle Hersteller ein schwieriges Geschäft. Aufgrund der Preissensibilität der Kunden bei diesen Fahrzeugen bringen sie keine großen Margen. Dies gilt insbesondere für Elektroautos, deren Produktion aufgrund der teuren Batterien teurer ist als die von Verbrennern. Selbst VW rechnet bei seinem neuen Mini-Stromer mit nur wenigen Hundert Euro Gewinn pro Exemplar.





