Volkswagen belebt den Namen Rabbit für den Golf GTI in den USA neu: Das Sondermodell erinnert an die US-Historie der ersten Generation des Kompaktwagens

Volkswagen belebt den Namen Rabbit für den Golf GTI in den USA neu: Das Sondermodell erinnert an die US-Historie der ersten Generation des KompaktwagensBesonders prägend war die lokale Fertigung ab 1978 im Volkswagen-Werk Westmoreland im US-Bundesstaat Pennsylvania, dem ersten Produktionsstandort eines ausländischen Automobilherstellers in den USA seit Jahrzehnten.

Dort wurde derspürbar auf amerikanische Vorlieben abgestimmt, unter anderem mit weicherer Fahrwerksabstimmung und komfortablerer Innenausstattung, während neben Schrägheck-Varianten auch das Rabbit Cabriolet und der Rabbit Pick-up angeboten wurden. Später folgte 1983 der Rabbit GTI als sportliches Kompaktmodell, bevor Volkswagen den Namen Rabbit ab dem Modelljahr 1985 mit dem Generationswechsel zunächst zugunsten des Golf strich. Zwischen 2006 und 2009 ließ Volkswagen die traditionsreiche Bezeichnung für denzurück.

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Das Modell für den US-Markt zollt dem ursprünglichen Rabbit Tribut, der den Golf den amerikanischen Käufern näher brachte, und bietet ein markantes Aussehen sowie zahlreiche wünschenswerte Ausstattungs-Upgrades. Die auffälligste Änderung ist die Farbe Dark Moss Green Metallic. Wenn sie bekannt vorkommt, liegt das daran, dass VW sie von Europasübernommen hat. Das Unternehmen hat sich für eine umfangreiche Schwärzung entschieden und die üblichen roten Akzente durch schwarze Details am Kühlergrill, an den Scheinwerfern, Rädern, Spiegelkappen und am Dach ersetzt.

Ein kleines chromfarbenes Rabbit-Emblem auf der Heckklappe sorgt für einen nostalgischen letzten Schliff, während die schwarzen Logos vom Golf R Black Edition übernommen wurden. Aber der Karnickel-GTI bekommt auch technische Modifikationen. VW hat einige Ausstattungen von den teureren GTI-Versionen übernommen, darunter 19-Zoll-Räder und Sommerreifen anstelle der Ganzjahresreifen, die beim US-Einstiegsmodell GTI S montiert sind.

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Wichtiger ist jedoch, dass die Rabbit Edition mit Dynamic Chassis Control ausgestattet ist, das eine Anpassung der Dämpfung ermöglicht und eine weitere Ebene der Einstellbarkeit für das Fahrwerk bietet.inspiriert ist, einem weiteren Hot Hatch, den Amerika verpasst hat. Die Upgrades machen die Rabbit Edition mehr als nur zu einem weiteren Erscheinungspaket, obwohl VW das technische Rezept nicht neu erfunden hat. Unter der Haube erwartet die Käufer der bekannte 2,0-Liter-Turbo-Vierzylinder.

Der Standard-GTI für den US-Markt leistet 245 PS und wird ausschließlich mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert. Leider wird das manuelle Getriebe nicht zurückkehren. VW hat keine zusätzliche Leistung für die Rabbit Edition angekündigt, sodass der Reiz hauptsächlich im markanten Styling und der aufgerüsteten Fahrwerksausstattung von höherwertigen Versionen liegt. Bisher bekommt Amerika weder den Clubsport noch denEs gibt einen weiteren Grund, warum die Rabbit Edition Aufmerksamkeit verdient.

Es könnte sich um eine der letzten Sondereditionen des Golf GTI handeln, die in Wolfsburg montiert wird. VW plant, dieDer Wechsel der Fabrik könnte es VW auch ermöglichen, weitere Änderungen am in die Jahre gekommenen Golf der achten Generation vorzunehmen. Dieser erhielt Anfang 2024 sein Facelift, aber eine weitere Überarbeitung wäre nicht völlig überraschend, wenn das Modell bis weit ins nächste Jahrzehnt im Verkauf bleibt.

Ein zweites Facelift könnte überarbeitetes Styling und Technologie mit sich bringen, aber eine Innenraumanpassung würden wir besonders begrüßen: mehr physische Knöpfe.hinzufügt. Hoffentlich folgt die nächste Iteration des Golf diesem Beispiel. Der aktuelle Ansatz, der stark auf Touchscreens setzt, ist nicht ideal, wenn man während einer sportlichen Fahrt etwas anpassen möchte. In der Zwischenzeit soll die Rabbit Edition im zweiten Quartal 2027 in den Vereinigten Staaten auf den Markt kommen, wobei die Preise noch nicht bekannt sind.

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Wir können jedoch eine fundierte Vermutung anstellen. Sie wird mehr kosten als die 36.230 US-Dollar, die VW für den S verlangt, aber weniger als die 40.420 US-Dollar, die für den SE verlangt werden. Überraschung: Walter Röhrl ist begeistert vom neuen Porsche 718 Boxster Elektro