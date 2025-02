Volkswagen: Charttechnische Hoffnungsschimmer

Trotz langfristiger Bärenentwicklung zeigt sich die Aktie von Volkswagen kurzfristig charttechnisch optimistischer. Ein möglicher Durchbruch könnte den Abwärtstrend beenden.

Aus charttechnischer Sicht zeichnet sich ein Lichtblick ab! Ein kleines inverses SKS-Bodenfraktal (siehe kleine grüne Ellipse), fünfmonatig. Bei 86,40 EUR liegt eine wichtige Unterstützung im Markt, die sich seit dem Jahr 2011 aufgebaut hat. Ein Anstieg über die Barriere bei 98,40 EUR würde ein erstes kleines Kaufsignal mit Ziel 111,40 EUR generieren. Immerhin.

Das würde bedeuten, dass sie versuchen, diesen hartnäckigen Abwärtstrendkanal, der seit April 2021 das Kursgeschehen nach unten drückt, nach oben zu verlassen. Das Big Picture ist jedoch weiterhin bärisch. Nach wie vor steht die Aktie langfristig in einer riesigen bärischen Doppeltopvariante, deren Unterstützung (Nackenlinie) eben diese 86,40 EUR sind! Aber: Sie versuchen seit Monaten erstmals, diese Unterstützung zu verteidigen und zu halten. Was müsste passieren, um das bärische Big Picture nach oben aufzuknacken und in eine bullische Signalkonstellation zu drehen? Der Aktienkurs müsste das Preisband bei 126-128 EUR nach oben passieren können. Kaufen Denken Sie daran: Sie sind Schmied Ihres Glücks, Sie sind auch Schmied Ihres Risikos! Sie stellen über die Positionsgröße Ihr Risiko ein! Arbieten Sie besser mit kleineren Positionen. Man unterschätzt die Gefährlichkeit von zu groß bemessenen Positionsgrößen. Klar: Wenn es gut läuft, haben Sie im Depot brutal Zug nach oben. Wenn es aber mit einer großen Position nicht gut läuft und der Markt gegen Sie tendiert, reißt es Ihnen große Löcher in Ihre Kapitaldecke. Deshalb: Seien Sie vorsichtig, agieren Sie mit kleineren Positionen, die Sie bei Bedarf später vergrößern können. Außerdem: Cash ist gerade für aktive Anleger auch eine Position, Cash ist eine sichere Position. Während unsicherer, signalschwacher Marktphasen macht es Sinn, konsequent hohe bis sehr hohe Cashbestände zu halten. Während relevanter Korrekturphasen an den Märkten sollte versucht werden, möglichst nicht verwundbar mit Positionen im Markt zu stehen. Das ist mein Credo.Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten. Die Aktie von Volkswagen hat seit dem Hoch im März 2021 beträchtlich an Wert verloren. Der Autokonzern muss aktuell mehrere Herausforderungen gleichzeitig meistern, die auf dem Kurs lasten. Zu nennen wären in diesem Zusammenhang der schrumpfende Marktanteil in China, die hohen Produktionskosten der Stammmarke VW und drohende Zölle seitens der USA. Wie sich risikofreudige Anleger in der aktuellen Situation positionieren können, erfahren Sie hier. Liebe Rendezvous mit Harry-Teilnehmer, jeden Montag um 19 Uhr erwartet Sie BNP Paribas Zertifikate und Trader Harald Weygand in der Sendung Rendezvous mit Harry auf YouTube. Um keine Sendung zu verpassen hilft ein Abonnement des Kanals von BNP Paribas Zertifikate. Viel Erfolg wünschen Harald Weygand, Volker Meinel und Kemal Bagci. Auslöser für den Kursrutsch sind Zölle, die bisher angedroht, am Samstag nun aber auch per Dekret von der Trump-Administration umgesetzt worden sind..





