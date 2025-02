Volkswagen enthüllt erste Skizzen des Elektro-Kleinwagens ID.1

Volkswagen hat die ersten Skizzen seines kommenden Elektro-Kleinwagens ID.1 veröffentlicht. Der geplante Einstiegs-Stromer für rund 20.000 Euro zeigt sich in kompaktem und geräumigen Design, das Funktionalität und Stil verbindet. Die Skizzen deuten auf ein designorientiertes Konzept hin, das an die „Vermenschlichung“ des Fahrzeugs anknüpft, ähnlich wie Renault es mit dem elektrischen Renault 5 tut. Die vollständige Enthüllung des ID.1 erfolgt am 5. März als Showcar, bevor die Serienversion 2027 auf den Markt kommt.

Volkswagen hat die ersten Skizzen des kommenden Elektro- Kleinwagen s ID.1 veröffentlicht. Nach einem ersten Teaserbild der Front am vergangenen Wochenende zeigen die beiden neuen Entwürfe den geplanten Einstiegs-Stromer für rund 20.000 Euro nun auch in der Seitenansicht.

Veröffentlicht hat Volkswagen die Skizzen auf dem sozialen Netzwerk Linkedin, begleitet von einem kurzen Kommentar: „Kühnes Selbstbewusstsein trifft auf zeitlose Schlichtheit! Mit seinem kompakten und dennoch geräumigen Design verbindet unser neues Einstiegs-Elektroauto mühelos Funktionalität und Stil“. Weiter heißt es: „Von der charismatischen Front bis zum lächelnden Heck ist jedes Detail darauf ausgerichtet, eine freudige Verbindung zu schaffen.“ Dieser Satz deutet darauf hin, dass sich auch VW beim Design an der „Vermenschlichung“ des Modells versucht, ähnlich wie Renault aktuell mit dem elektrischen Renault 5. Ziel ist dabei, das Fahrzeug zum Gefährten zu machen – inklusive sympathischem „Gesicht“. Klar ist: Die Skizzen greifen einige Merkmale des Konzeptwagens auf. Volkswagen wird den ID.1 am 5. März vollständig enthüllen. Bei dieser Premiere handelt es sich allerdings um ein Showcar und noch kein Serienmodell. Dennoch verspricht das Unternehmen einen richtungsweisenden Ausblick auf den kommenden Einstiegs-Stromer für „rund“ 20.000 Euro. Schon durch die bisher veröffentlichten Entwürfe wird dabei deutlich, dass sich der ID.1 optisch vom ID.2 unterscheidet. Details zur Technik macht VW weiterhin keine Angaben. Die „Weltpremiere der Serienversion“ soll aber auch erst 2027 erfolgen. Der ID.2 wurde hingegen bereits im März 2023 vorgestellt, das Serienmodell wird nach aktuellem Stand 2026 kommen. Klar kommuniziert Volkswagen immerhin, dass man beim ID.1 mit einem Basispreis von rund 20.000 Euro (nicht „unter“ 20.000 Euro, sondern „rund“ 20.000 Euro) neue Kundengruppen erreichen will. Volkswagen hat zudem die Enthüllung des „ID.EVERY1“ am 5. März angekündigt, was recht eindeutig darauf hindeutet, dass das Showcar des ID.1 diesen Namen tragen wird.





ElectriveNet / 🏆 13. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Elektroauto Volkswagen ID.1 Kleinwagen Design Preis Serienmodell Showcar Markteinführung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Weltpremiere für 2027 geplant: Volkswagen präsentiert erste Skizze eines Elektro-KleinwagensNach einem Einbruch des Absatzes von Elektroautos im vergangenen Jahr verzeichnet der Autoindustrieverband einen kräftigen Anstieg bei den Neuzulassungen. Derweil setzt Volkswagen auf mehrere neue Modelle, die in den kommenden Jahren in Wolfburg vom Band laufen sollen.

Weiterlesen »

Weltpremiere für 2027 geplant: Volkswagen präsentiert erste Skizze von Elektro-KleinwagenNach einem Einbruch des Absatzes von Elektroautos im vergangenen Jahr verzeichnet der Autoindustrieverband einen kräftigen Anstieg bei den Neuzulassungen. Derweil setzt Volkswagen auf mehrere neue Modelle, die in den kommenden Jahren in Wolfburg vom Band laufen sollen.

Weiterlesen »

Volkswagen plant erschwinglichen Elektro-Kleinwagen für 20.000 EuroVolkswagen wird 2027 mit dem ID.1 ein neues, erschwingliches Elektro-Kleinwagen-Modell auf den Markt bringen. Das Fahrzeug soll einen Basispreis von rund 20.000 Euro haben und als Einstiegsmodell in die elektrische Modellfamilie dienen.

Weiterlesen »

Volkswagen bestätigt Elektro-T-Roc für WolfsburgVolkswagen hat auf der Betriebsversammlung in Wolfsburg einen ersten Ausblick auf den kommenden Elektro-Kleinwagen ID.1 gegeben und auch offiziell einen „elektrischen T-Roc“ bestätigt, der künftig im Stammwerk vom Band laufen soll. Die Verlagerung des Golf nach Mexiko schafft Platz für moderne Technologien und die Produktion des elektrischen T-Roc in Halle 54. Auch die zukünftige Modellbezeichnung der ID.-Modelle wird angepasst und soll wieder „echte Namen“ tragen.

Weiterlesen »

1.400 km im Kia EV3: Der wahre Elektro-VolkswagenGIGA-Experte für Technik, Energie und Deals.

Weiterlesen »

10,0% Zinsen p.a. 2 Jahre lang verdienen mit Volkswagen - Aber kein Tagesgeld oder Volkswagen BankAnleger und Sparer können jetzt noch sehr hohe Zinsen von bis zu 10 Prozent für 2 Jahre mit Volkswagen einfahren. Warum es sich aber nicht um Tagesgeld und nicht um die Volkswagen Bank handelt.

Weiterlesen »